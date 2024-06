Steimke. - Schon im Oktober 2003, also vor 21 Jahren, wurde der Ohrebrücke an der Kreisstraße 1122 zwischen Steimke und Kunrau ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In einem Prüfbericht war von freiliegender Bewehrung, mangelhaftem Korrosionsschutz, einer Auskolkung der Widerlager und weiteren Makeln die Rede. „Die Mängel haben erheblichen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks“, lautete damals die Einschätzung. Eine Erneuerung wurde empfohlen. 2020 sollte es soweit sein. Drei Jahre zuvor wurden die Kosten auf 455.000 Euro kalkuliert. 2017 war es auch, als die Ortsdurchfahrt in Jahrstedt saniert wurde. Die Umleitung führte über Böckwitz, Steimke und Kunrau. Um die im Jahr 1954 erbaute Brücke zu schonen, wurde die Fahrbahn auf eine Spur verengt und das Tempo reduziert. Dabei blieb es. Doch die geplante Brückensanierung ließ auf sich warten.

