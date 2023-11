Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Trippigleben. - Nicht nur am Ortsausgang in Trippigleben wird nach Ansicht der Einwohner zu schnell gefahren, sondern auch in der Ortsmitte. Um dort die Gefahr für Kindern zu verringern, hatte Einwohner und Stadtratsmitglied Joachim Klabis am 12. Dezember 2022 im Ortschaftsrat angeregt, in Höhe des Spielplatzes auf der L 20 eine Tempo-30-Zone einzurichten. Der Ortschaftsrat wandte sich daraufhin an die Stadt Klötze. Und die beantragte am 31. Mai 2023 im Auftrag des Ortschaftsrates eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer für den Bereich des Spielplatzes in Trippigleben. Darüber informiert Peter Mennicke, Pressesprecher im Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg, auf Anfrage der Volksstimme. Demnach geht es um eine Strecke von zirka 130 Metern innerhalb zweier Kurven. Der Spielplatz liegt hinter einer Hecke und ist von der L 20 aus nicht zu sehen.