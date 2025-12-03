Annelore Tegge aus Klötze möchte ihren verstorbenen Sohn in eine Urnenstele umbetten lassen. Ihr Antrag wurde aber abgelehnt.

Annelore Tegge am Urnengrab ihres Sohnes. Sie möchte ihn in eine Urnenstele umbetten lassen. Doch die Totenruhe spricht dagegen.

Klötze. - Schon vor fast drei Jahren wandte sich Annelore Tegge aus Klötze an die Volksstimme. Damals wollte sie ihren verstorbenen Mann von einem Urnengrab in eine Urnenstele umbetten lassen. Nun erschien die Klötzerin erneut in der Redaktion. Dieses Mal geht es ihr um den verstorbenen Sohn. Auch ihn will sie auf dem Neustädter Friedhof in Klötze von einem Urnengrab in eine Urnenstele umbetten lassen.