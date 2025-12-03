Ein ungewöhnlicher Notruf, ein flinker Ausreißer und ein Tierheim am Limit – was sich in Haldensleben abspielt, überrascht selbst erfahrene Retter.

Wer vermisst ein Schaf? Entlaufenes Tier sorgt für Feuerwehreinsatz in Haldensleben

Wer kennt dieses Schaf? Feuerwehrleute konnten das flinke Tier, das auf den Straßen von Haldensleben auf der Flucht war, nach einigen Schwierigkeiten einfangen.

Haldensleben/Satuelle - Ein ausgebüxtes Schaf hat am Dienstag (2. Dezember) gegen 10.50 Uhr einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Haldensleben ausgelöst. Das Tier war allein in der Stadt unterwegs und ließ sich nicht ohne Weiteres einfangen.