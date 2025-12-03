Die Turbulenzen der vergangenen Monate ließen doch am finalen Termin der Deutschen Post zweifeln. Nun herrscht Gewissheit, die Station in Gerwisch an der B1 steht.

Nach Post-Kampf in Gerwisch: Deutsche Post stellt Station an der B1 auf

Nach einem langen Kampf mit der Deutsche Post steht die erhoffte Station nun an der B1 in Gerwisch.

Gerwisch. - Angesichts des langen Kampfes, den die Ortschaft Gerwisch mit der Deutschen Post über Monate ausgefochten hat, haben wohl die Wenigsten noch mit einem Happy-End gerechnet.

Doch nun wurde heute, den 3. Dezember, tatsächlich die erhoffte Post-Station in Gerwisch aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Erleichterung ist groß - gerade auch wegen der zurückliegenden Strapazen.

„Zunächst einmal freuen wir uns sehr darüber, dass die Deutsche Post den finalen Termin nun wirklich eingehalten hat“, so Ortsbürgermeisterin Ina Möbius, die nicht müde wurde, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.

Hochmoderne Station der Deutschen Post in Gerwisch aufgebaut

Als von der Deutschen Post vor Wochen keine Reaktion mehr auf die Sorgen aus Gerwisch kam, richtete Möbius ihre Kritik an die nächsthöhere Instanz: die Bundesnetzagentur.

Mit Erfolg, wie sich nun an der vielbefahrenen B1 zeigt. Der gelbe, hochmoderne und barrierefreie Fächerkasten, mit integriertem Bildschirm hat es sich nun seit Mittwochvormittag in der Ortschaft gemütlich gemacht.

Damit zählt Gerwisch zu den Glücklichen, die in den Genuss der erst seit Herbst auszuliefernden Poststation kommen.

Wie ein Sprecher der Deutschen Post mitteilt, sei auch das Unternehmen froh darüber, dass die Versorgung nun wieder sichergestellt ist - auch aus betrieblichen Gründen.

Lernen durch Versuchen - empfiehlt die Deutsche Post

„Das erleichtert ebenso unsere internen Abläufe, die Zustellung durch unsere Mitarbeiter, was wiederum auch den Kunden zugutekommt“, so der Sprecher weiter.

Als Hinweis für die Vorsichtigen unter den Einwohnern gibt er noch mit: „Die Bedienung ist intuitiv und man kann nahezu nichts falsch machen. Ich würde empfehlen, es einfach auszuprobieren und sich damit vertraut zu machen.“

Über den integrierten Bildschirm können alle Vorgänge Schritt für Schritt bewältigt werden. Foto: Ina Möbius

Jeder einzelne Schritt würde auf dem großen Display angezeigt, im Zweifel sei auch ein digitaler Ansprechpartner zur Stelle. Auch körperlich eingeschränkte Anwohner könnten die Poststation barrierefrei nutzen.