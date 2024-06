An der Breiten Straße in Rohrberg ist das Seniorenzentrum des DRK eingeweiht worden. Fünf der altengerechten Wohnungen sind bereits vermietet. Die Tagespflege wartet nur noch auf die Betriebserlaubnis.

Was das neue Seniorenzentrum in Rohrberg bietet

ROHRBERG. - Nach einjähriger Bauzeit ist das neue Seniorenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Breiten Straße in Rohrberg offiziell eingeweiht worden. „Wir können sehr zufrieden sein, zumal wir von den Kosten her im Budget geblieben sind, weil mit dem Generalunternehmer ein Festpreis vereinbart wurde“, erklärte Christian Hundt, Geschäftsführer des Klötzer DRK-Kreisverbandes beim Tag der offenen Tür, den viele Besucher dazu nutzten, einen Blick in die entstandenen Räumlichkeiten zu werfen.