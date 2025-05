Verkehr im Harz Autofahrer in Wernigerode aufgepasst: Nächste Baustelle bremst Verkehr auf der B244 in Richtung Oberharz aus

Für Autofahrer wird Wernigerode derzeit zur Herausforderung: Gleich an mehreren Stellen wird in der Harz-Stadt gebaut. Nun gleicht auch die Fahrt Richtung Elbingerode einer Geduldsprobe. Was auf der B244 passiert und wie lange die Einschränkungen dauern.