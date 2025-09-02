Das Theaterstück „Hagestolz und Hexenwerk“ hat in der Burg Apenburg seine Premiere erlebt. Die Parallelen zur Gegenwart kamen vor vollem Haus gut an.

Wenn der Pater das Sagen in der Burg Apenburg hat

Im Dorfe hat Pater Simon das Sagen. Überzeugend gespielt von Thilo Baumgarten, weist er den verzweifelt verliebten Bauer Wilhelm (Peter Kintzel) zurecht.

Apenburg. - Es ist bestes Spätsommerwetter in Apenburg: blauer Himmel mit Schäfchenwolken. Der Getränkestand brummt. Am Burgtor versucht der bereits als „Bauer Wilhelm“ gekleidete Peter Kintzel mit einer jungen Frau aus Halle, den Besucheransturm in geordnete Bahnen zu lenken.