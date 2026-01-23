Eine Station im Altmark-Klinikum steht komplett leer. Leser fragen in Anbetracht der derzeitigen finanziellen Notlage des Krankenhauses: Wurde die Station geschlossen?

Befürchtete Schließung einer Station im Krankenhaus ist keine - stellt die Pressesprecherin klar

Das Altmark-Klinikum Gardelegen hat derzeit finanzielle Probleme, Leser fürchteten, dass vielleicht deshalb eine Station geschlossen wurde.

Gardelegen - Beunruhigte Leser, die kürzlich das Gardelegener Krankenhaus besucht hatten, meldeten sich in den vergangenen Wochen telefonisch bei der Volksstimme. „Da ist eine riesen Station und alles ist dunkel. Was ist da los?“ „Schließt das Krankenhaus jetzt etwa doch?“ So und ähnlich lauteten die Fragen. Die Volksstimme hakte bereits Ende Dezember bei der Altmark-Klinikum gGmbH nach – und erhielt jetzt eine ausführliche Antwort.