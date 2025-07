„Fans“ des 1. FC Magdeburg und des VfL Wolfsburg liefern sich in Klötze und Umgebung ein Duell mit der Sprühdose. Betroffen sind vor allem Stromkästen und Bushaltestellen. Was blau ist, wird grün überschmiert oder umgekehrt. Zu sehen ist das beispielsweise hier in Böckwitz.

Fotos: Markus Schulze