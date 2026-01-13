Was Grundstückseigentümer in der Region Klötze beim Winterdienst zu beachten haben, regelt eine Satzung der Stadt . Für alle, die untätig bleiben, kann es teuer werden.

Die Milcherzeugergenossenschaft (MEG) Klötze gehört zu den Unternehmen, die die Stadt beim Winterdienst unterstützen. Nico Steickert ist einer der beiden Traktoristen, die dann im Einsatz sind.

klötze. - Schnee und Glätte bestimmten das Leben in den vergangenen Tagen. Wer nicht aufpasste, fand sich ruckzuck auf seinem Hosenboden wieder – und schimpfte womöglich darüber, dass der Gehweg nicht freigeräumt oder die Straße nicht abgestumpft war. Tauwetter am Tag und Minusgrade in der Nacht werden wohl auch in nächster Zeit für ungewollte Rutschpartien sorgen. Besonders wenn der Räumpflicht nicht nachgekommen wird.