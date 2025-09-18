Petra Hugo hat zusammen mit einigen Mitstreitern auf ihrem Hof in Poppau die Dorfkulturscheune eingerichtet, die zu einem Treffpunkt werden soll. Sie erzählt, wie die Idee entstanden ist und welche Zukunftspläne es gibt.

Wie die Dorfkulturscheune zu einem Ort der Begegnung werden soll

Einer der Hingucker des kleinen Museums, das Petra Hugo zusammen mit vielen Helfern in der Dorfkulturscheune eingerichtet hat, ist die alte Backstube. Hier erinnern zahlreiche Gerätschaften an das Leben und Arbeiten zu früheren Zeiten.

POPPAU. - 200 Jahre alt ist das Hofgrundstück gegenüber der Poppauer Kirche, das von seiner Besitzerin Petra Hugo und einem kleinen Team freiwilliger Helfer nach und nach in Schuss gebracht und zu einem Treffpunkt für das Dorf und die Umgebung ausgebaut wird. Die ersten Ergebnisse konnten Besucher beim Festival Wagen & Winnen bestaunen, als die neue Dorfkulturscheune öffnete.