Mit dem Entstehen des jungen Gewölbes sind viele Erinnerungen an die Nachwendezeit verknüpft. Woher das Geld dafür kam und warum dort lange nicht gefeiert werden konnte.

Am 11.11. nehmen die Jecken des Klötzer Karnevalvereins den Ratskeller in Beschlag und werden von Bürgermeister Alexander Kleine begrüßt.

Klötze. - Meistens haben sie eine lange Geschichte, um die sich nicht selten auch Sagen winden und wo mitunter besondere Ereignisse stattfanden: Ratskeller. In vielen größeren Städten werden sie seit Jahrhunderten als Gaststätten oder Restaurants und auch für besondere Festlichkeiten genutzt. Denn für die Gäste ist es immer etwas Besonderes, in einem Ratskeller bewirtet zu werden und zu dinieren. Der Klötzer Ratskeller hat eine ganz eigene Geschichte, die erst nach der Wende begann.