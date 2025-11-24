Ein jahrhundertealtes Erbe rückt ins aktuelle Interesse. Magdeburg könnte sich europaweit vernetzen. Doch was wäre der Nutzen davon?

Was das Magdeburger Recht der Stadt heute bringen könnte

„Faszination Stadt - Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“ hieß eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum vor fünf Jahren. Hier ein Blick auf den Stendaler Tuchmacher Altar.

Magdeburg. - Touristische Strahlkraft haben für Magdeburg vor allem Kaiser Otto, der Dom, der Elbauenpark. Doch die Stadt könnte auch mit dem Magdeburger Recht punkten: Im Mittelalter strahlte es bis weit nach Osteuropa aus. Bereits 2011 hatte der Stadtrat auf Initiative der Linke-Fraktion einen Anlauf genommen, ein Städtenetzwerk zu initiieren. Und vor einem Dreivierteljahr brachte die Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt die Idee zu einer europäischen Route des Magdeburger Rechts. Noch ist über den neuerlichen Vorstoß nicht entschieden, unter anderem steht das Thema am 18. November 2025 im Bildungsausschuss auf der Agenda. Doch was kann ein solches Engagement eigentlich bringen?