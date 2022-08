Wie lockt man Jung und Alt in den Beetzendorfer Park?

Beetzendorf - Mit dem Parkkonzept, das vom Berliner Büro der Landschaftsarchitektin Christa Ringkamp erstellt wurde, hat die Gemeinde Beetzendorf jetzt einen Fahrplan in der Hand, mit dem die historische Anlage in den nächsten Jahren in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden kann. Ziel ist es, den Parkcharakter wiederherzustellen und die Attraktivität für Besucher zu erhöhen.