Kunrau. - In den vergangenen Jahren ist die Grundschule in Kunrau mit Abwärme aus der örtlichen Biogasanlage beheizt worden. Es zeichnete sich jedoch ab, dass diese Regelung nicht von Dauer sein wird. Denn die Frage war nicht, ob die Biogasanlage abgeschaltet wird, sondern wann? Bisher ging der Ortschaftsrat von 2026 aus. Doch Überraschung: Es war schon so weit.