Wieder eine Poststelle in Immekath

Immekath - Gut drei Monate hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Am Dienstag, 13. Dezember, geht das neue Projekt der agilen Immekatherin an den Start. Heißt: Ab dem Tag können in Immekath wieder Briefmarken gekauft, Einschreiben aufgegeben, Pakete abgegeben und Retouren abgewickelt werden. „Und die Filiale ist auch als Wunschablageort für Pakete wählbar“, kündigt Christine Leneke an.