Eine Mehrheit des Apenburg-Winterfelder Rates verweigert eine Positionierung zu möglichen Windkraftanlagen im Gemeindegebiet. Doch durften überhaupt alle Räte an der Abstimmung teilnehmen? Die Bürgermeisterin hat Zweifel.

Will der Flecken Apenburg-Winterfeld Windparks auf seinem Gebiet haben oder nicht? Diese Grundsatzentscheidung ist erst einmal vertagt worden.

WINTERFELD. - Soll der Flecken Apenburg-Winterfeld bis auf Weiteres keine Beschlüsse zur Errichtung von Windkraftanlagen auf seinem Gebiet fassen oder nur dann, wenn die Anlagen einen Mindestabstand von 2.000 Meter zur direkten Wohnbebauung einhalten? Diese Entscheidung sollten die Gemeinderäte während ihrer jüngsten Sitzung treffen und zahlreiche Einwohner, die auf den Zuschauerplätzen Platz genommen hatten, waren gespannt.