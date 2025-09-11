Einwohner des Flecken Apenburg-Winterfeld können sich am 16. September über die Pläne zweier Investoren informieren und dazu Stellung nehmen. Das letzte Wort hat dann der Gemeinderat.

WINTERFELD. - Es gibt drei Interessenten, die im Gemeindegebiet des Flecken Apenburg-Winterfeld Windkraftanlagen errichten wollen. Da von der Regionalplanung weder derzeit noch im Entwurf des zukünftigen Entwicklungsplans Flächen als Windvorranggebiete vorgesehen sind, sind die Investoren auf eine Zustimmung des Gemeinderates angewiesen. Und der will vorher die Meinung der betroffenen Bürger einholen.