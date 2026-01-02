Die Klötzer Firma Elling eröffnet vor den Feiertagen eine neue Kfz-Werkstatt in Nesenitz für den eigenen Fuhrpark und die breite Öffentlichkeit. Ein ehemaliger Kuhstall wurde für 300.000 Euro umgebaut.

Marcus Olm (rechts) und Daniel Bahlecke arbeiten in der neuen Kfz-Werkstatt der Firma Elling im Klötzer Ortsteil Nesenitz.

Klötze/Nesenitz. - Während andere Unternehmen in der Region um ihre Existenz kämpfen, arbeitet der Klötzer Unternehmer Detlef Elling gegen den Trend. Kurz vor Weihnachten erweiterte er sein Unternehmen E-R-S GmbH (Elling Refractory Solution – Elling-Feuerfestlösungen) mit einer Kfz-Werkstatt im Ortsteil Nesenitz. Dabei kaufte Detlef Elling einen früheren Kuhstall mit einer Größe von fast 300 Quadratmetern und baute ihn zu einer modernen Werkstatt für die Reparatur von Fahrzeugen aller Typen um.