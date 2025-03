Immekath. - Hunderte Besucher zog es am Sonntagnachmittag zum traditionellen Umzug der Immekather Karnevalisten in den Ort. Mit diesem Höhepunkt wurde die diesjährige Session in der Einheitsgemeinde abgeschlossen, bevor die nächste am 11. November neu beginnt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.