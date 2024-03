Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze/Salzwedel. - Der Altmarkkreis Salzwedel unterhält eine Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und ein Ausbildungszentrum (ABZ). So will es das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz. Das FTZ befindet sich in Salzwedel, das ABZ in Klötze. Beide Liegenschaften werden seit 1990 für Pflichtaufgaben im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes genutzt, genügen aber nicht mehr den Anforderungen. Investitionen sind notwendig, und zwar an beiden Standorten. Zumindest war das bis vor kurzem noch die gängige Meinung. Doch eine am 19. Januar 2024 veröffentlichte Mitteilung des Altmarkkreises ließ offen, ob nicht nur Salzwedel bedacht wird. „Das FTZ soll umgebaut und modernisiert werden“, hieß es darin. Aber was ist mit dem ABZ in Klötze? Soll dort etwa nichts passieren? Das würde überraschen. Schließlich hatte der Kreis-Ordnungsausschuss erst vor wenigen Monaten festgestellt, dass es Probleme in Klötze gibt. Das war bei einem Ortstermin am 23. November 2023.