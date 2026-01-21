Letzlingen verliert seine Apotheke vor Ort – und gewinnt dafür einen innovativen Bestellservice für Arzneimittel und mehr. Wie das funktioniert.

Medikamente von der Tanke? Ein Apotheker wagt das Experiment

Apotheker Tom-Florian Mracek, Chef der Ratsapotheke in Gardelegen, wagt das Online-Experiment in Letzlingen.

Letzlingen/Gardelegen. - Es gibt eine gute Nachricht. Eine echte Neuheit. Doch die schlechte Nachricht zuerst: Letzlingen, eines der größten Dörfer in der Einheitsgemeinde Gardelegen, hat demnächst keine Apotheke mehr. Inhaber Tom-Florian Mracek, Chef der Ratsapotheke in Gardelegen, muss die Filiale auf dem Land schließen. Und das, obwohl die Umsätze stabil geblieben sind.