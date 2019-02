Treibt sich in Magdeburg ein Räuber rum? Nach dem zweiten Überfall auf einen Supermarkt binnen weniger Tage prüft die Polizei Parallelen.

Magdeburg l Nach dem Überfall auf den Rewe-Markt Kümmelsberg in Magdeburg am Mittwochabend prüft die Polizei mögliche Verbindungen zu einem Raub im Pennymarkt am Sonnabend. Auch dort hatte nach Kassenschluss ein maskierter Täter Mitarbeiter des Marktes abgepasst und sie gezwungen, Geld aus dem Tresor herauszugeben.

Mit welchem Gegenstand der Täter die Angestellten im jüngsten Fall bedrohte, ist noch unklar. Beim Überfall auf den Pennymarkt in Magdeburg-Ottersleben hatte ein Unbekannter einen Hammer benutzt.

Räuber kommt nach Feierabend

Ähnlich spielte sich der Überfall auch am Mittwochabend in dem Rewe-Markt am Kümmelsberg ab. Dort hatten die Mitarbeiter kurz nach 22 Uhr den Markt verlassen und wurden an der Ausgangstür vom Täter überrascht. Er bedrohte einen der Angestellten und zwang damit alle Mitarbeiter zurück in den Markt. Dort mussten sie dem Maskierten eine Summe im fünfstelligen Bereich übergeben, sagte Polizeisprecherin Ilona Wessner. Danach ließ der Täter die Mitarbeiter im Markt zurück und flüchtete, mutmaßlich zu Fuß.

Die Mitarbeiter erlitten einen Schock und mussten ärztlich versorgt werden.

Fahndung nach unbekanntem Täter

Der Täter konnte indes nicht gestellt werden. Weder der Einsatz eines Fährtenhundes noch die Unterstützung eines Hubschraubers mit Suchscheinwerfern brachten bisher verwertbare Ergebnisse, hieß es weiter.

Die Polizei gab diese Täterbeschreibung heraus:

männlich,

sprach akzentfrei deutsch,

trug eine Maske sowie Schal, Sonnenbrille und Kapuzenpullover und

ist etwa 18 bis 25 Jahre alt.

Der Täter vom Pennymarkt-Überfall vom Sonnabend wird so beschrieben:

männlich,

ca. 1,85 Meter groß,

schlank,

maskiert mit schwarzer Skimaske,

trug blaue Jeans, schwarze Jacke und graue Schuhe.

Polizei prüft Zusammenhänge

Die Polizei prüft nun, ob es Zusammenhänge gibt. Die Zeugenvernehmungen seien noch nicht abgeschlossen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0391/546-5196 entgegen.