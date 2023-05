1. Juni: So feiert Magdeburg 2023 den Internationalen Kindertag

Magdeburg - In Magdeburg gibt es zum Internationalen Kindertag am 1. Juni 2023 Programm. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengestellt.

Zoo Magdeburg: Am Internationalen Kindertag können sich die jungen Zoogäste auf eine tierische Rätseljagd begeben. An der Zookasse erhält jedes Kind den Plan zur Zoo-Rallye und kann während der Erkundung des Zoos viele spannende Dinge über die Tiere entdecken. Zusätzlich lädt das Puppentheater Traumland zu seinen Vorstellungen ein. Auf der Hauptwiese sind Vorstellungen um 11.30 und 15.30 Uhr geplant. Das Kinderschminken gegenüber vom Nashorn steht von 11 bis 16 Uhr auf dem Programm. Außerdem ist das Zoo-Maskottchen „Lixi“ unterwegs – und zwar von 12 bis 16.30 Uhr.

Moritzplatz: Zum Internationalen Kindertag wird die Neue Neustadt zur Spielwiese: Zwischen 15 und 17 Uhr lädt MUTopolis gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Knast“ zur Kindertagsaktion mit Musik, Hüpfburg und Bastelstand auf den Moritzplatz. Vor hier aus startet auch die erste Aktion des Stadtteilprojekts #moritz4all, das in den kommenden drei Jahren die Brache zwischen Grünstraße und Umfassungsweg zum Ort der Begegnung machen wird. Vasily und Stepan von der ZIP-group laden alle zum Workshop „Eine Meile Seil“ ein. Der Workshop ist die erste Station auf dem Weg zum „Polidrom“. Die Teilnehmer stellen Wegweiser auf und verbinden sie mit einem Seil miteinander.

Familienhaus im Park: Ab 11.30 Uhr können sich Kinder auf der Hüpfburg im Familienhaus im Park in der Hohepfortestraße 14 warmhüpfen. Ab 14 Uhr können sie mit Seifenblasen tanzen, sich vom Clown bespaßen lassen, basteln, malen, Spiele ausprobieren und Zuckerwatte, Kuchen, Quarkbällchen und Softgetränke genießen.

Jahrtausendturm: Der Jahrtausendturm im Elbauenpark bietet drei kostenfreie Entdeckertouren „Zeitreise in die Vergangenheit“ an. Die Führungen starten um 14, 15 und 16 Uhr; die erste ist besonders auf jüngere Kinder bis zur vierten Klasse zugeschnitten.

Allee-Center: Biene Maja, Benjamin Blümchen, Saggo Sorgenfresser und weitere Maskottchen – sie sind am Donnerstag zu Gast im Allee-Center. Beginn ist um 11 Uhr.

Kranichhaus: Der Verein AllesRetter-Magdeburg lädt am Donnerstag ab 14 Uhr zum Kinderfest am Kranichhaus am Schrotebogen 12. Geboten werden unter anderem Gegrilltes und Gebackenes, eine Hüpfeburg, Kinderschminken und Entenangeln.

Villa Böckelmann: Das Mehrgenerationenhaus in der Villa Böckelmann lädt am Donnerstag, 1. Juni, von 15 bis 19 Uhr zu einem Kinderfest ein. Bei freiem Eintritt soll für die jungen Besucher unter anderem Hüpfburg, Ponnyreiten, Kinderschminken und Bubble-Soccer auf der Wiese im Park vor der Villa in Lüttgen-Ottersleben 18a geboten werden. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt.

Stadtteilbibliothek Reform: Ein „Bilderbuchkino spezial“ beginnt um 16.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reform in der Kosmos-Promenade 6 mit dem Buch „Olaf in der Bücherei". Olaf soll den Bibliothekar Oddvar während seiner Abwesenheit vertreten. Anna ist der Meinung, dass niemand besser dafür geeignet ist, als der kleine Schneemann. Olaf fühlt sich wie im Paradies und räumt die Bibliothek nach seinem Geschmack um. Doch ob das Oddvar gefallen wird? Ein zauberhaftes Bilderbuch mit Olaf, Elsa, Anna, Kristoff und Sven.