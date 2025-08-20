Weil es für das perfekte Auto am Geld hapert, haben die Feuerwehren selbst Spenden in Höhe von über 25.000 Euro eingetrieben und sich damit einen großen Wunsch erfüllt.

Die Freiwillige Feuerwehr Samswegen und zahlreiche Sponsoren wie Micheal Scheler dürfen sich dank Eigeninitiative über edas perfekte Wunschauto freuen.

Samswegen. - „Unter dem Deckmantel der Halbjahresversammlung gab es eine große Überraschung“, heißt es in den Sozialen Medien von der Gemeinde Niedere Börde. Die Freiwillige Feuerwehr Samswegen darf sich jetzt nämlich über ein neues Auto freuen. Bejubelt wurde das auf ganz besondere Weise.

Denn die Sektdusche gab es von den Sponsoren wie etwa Fahrlehrer Michael Scheler. Immerhin haben Firmen- und Privatspenden in Höhe von über 25.000 Euro das neue Fahrzeug erst möglich gemacht. Bereitgestellt wurde das Auto von der Gemeinde.

Wegen der unmittelbaren Nähe zur zukünftigen A14 sollte es aber auch eine besondere Ausstattung haben, die sonst aber nicht finanzierbar war. Ortswehrleiter Mathias Wolff hat deshalb selbst wochenlang Gelder eingetrieben.

So verfügt das Fahrzeug jetzt unter anderem über ein zusätzliches Heckwarnsystem, mehr Blaulicht und einen Laptopanschluss. Acht Feuerwehrleute können nun sicherer und auch komfortabel zu Einsätzen, Übungen und Fortbildungen transportiert werden.