Die Ortschaft Löderburg begrüßt Besucher und Heimkommende mit einer neuen Hinweistafel.

Ein bisschen was von Pferdetränke: das neue Begrüßungsschild der Ortschaft Löderburg.

Löderburg - Seit zwei Jahren kursiert in Löderburg die Idee, am Ortseingang ein Schild zu bauen, das sich von den üblichen gelben, durchweg genormten Varianten unterscheidet. Vor Kurzem hat man die Pläne wahr gemacht. Der Hinweis auf das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr und das Heimatfest am kommenden Samstag, 23. August, weiht das kleine Bauwerk ein.