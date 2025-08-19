Der Startschuss zum Stadtradeln fällt in der Niederen Börde auf dem Weg zu Jersleber See. Noch kann sich für die Radaktion angemeldet werden.

Radtour für die Umwelt: So startet die größte Fahrradaktion in Groß Ammensleben

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Niedere Börde, Stefan Müller (CDU), und Fachdienstleiterin Daniela Baars haben sich in der Vergangenheit an der Radaktion beteiligt.

Groß Ammensleben/Jersleben. - Nur noch wenige Tage, dann wird wieder gemeinsam in die Pedale getreten. Zum offiziellen Start vom Stadtradeln am Montag, 25. August, hat die Gemeinde Niedere Börde sich nun etwas Besonderes einfallen.

Geplant ist ein gemeinsames Feierabendradeln der Verwaltung und für alle anderen, die mitradeln möchten, zum Jersleber See. Die Idee sei „eine tolle Gelegenheit, den Einstieg in die Aktion entspannt zu gestalten“, heißt es von der Verwaltung. Los geht es um 16 Uhr vor dem Verwaltungsgebäude in Groß Ammensleben.

Stadtradeln für das Klima: Anmelden für die Fahrrad-Aktion ist noch möglich

Nicht zum ersten Mal nimmt die Gemeinde an der Fahrradaktion teil. Im vergangenen Jahr waren in der Niederen Börde 152 Radfahrer in 19 Teams unterwegs. Dieses Jahr können vom 25. August bis zum 14. September alle, die in der Gemeinde leben, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind, sich als Einzelpersonen oder als Team registrieren und Kilometer sammeln.

Mit der „Stadtradeln“-App werden die zurückgelegten Strecken gutgeschrieben. Die Anmeldung erfolgt online unter www.stadtradeln.de/niedere-boerde.