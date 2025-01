Partys in Magdeburg am ersten Wochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 10. bis 12. Januar 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: Der "DJ Decline Birthday Rave" wird im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof am 10.1. ab 22 Uhr gefeiert. Neben dem Geburtstagskind stehen Eycer, Cracky Kokosberg, Fabitekk, Luzzifer, Echse, Morbid, Klangkasper, Cheapex, DJ Delcine, Nervenkitzler, Fehlfunktion, Krause, Togs, SKG, Kiefa, Icaruzz, Quizzy, Anubis, Junkzz, Apollon, 5XD und Creapy an den Reglern. Zur Drop-it-Party-Serie legen Kim Noble und Me Unique am 11.1. ab 22 Uhr Pop, Dance, Charts, Mainstream und Chats auf. Auf dem zweiten Floor spielen Dj Bacard, Deejay Pi und DJ Decline Rave der 1990er und 2000er.

Kiste: Im Studentenclub Kiste in Haus 31a auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44 wird am 10.1. "Happy New Year Party" mit DJones gefeiert. Einlass ist ab 22 Uhr.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 beginnen am 10.1. um 23 Uhr "Fusion Beats" mit DJ Mofadich und DJ Coop. HouseKaspeR legt dann am 11.1. ab 23 Uhr auf. Unterstützt wird er von Jax.

Down Town Club: Die "Down Town Club Night" mit DJ Toni Winter bricht am 10.1. um 23 Uhr im Breiten Weg 227 an. DJ Ex sorgt am 11.1. ab 23 Uhr dafür, dass "Down Town Eskaliert".

Prinzzclub: "Savage" heißt es mit DJ Martura im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 10.1. um 23 Uhr. Am 11.1. stehen ab 23 Uhr die "Latin Vibes" mit der "Edición de Invierno" von DJ Hoff im Kalender.

Festung Mark: Bis 9. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt.

Café Treibgut: Die Apres-Ski-Party vom 21.12. wird am 11.1. von 19 bis 1 Uhr im Partyzelt des Cafés Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 nachgeholt.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 11.1. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Factory: "Magdeburgs größte 90er – 2010er Party" beginnt am 11.1. um 22 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2.

Boys’n’Beats: "DJ Pam in da House" heißt es am 11.1. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89.

Insel der Jugend: Die Bass Nacht bricht am 11.1. um 23 Uhr über der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 an. Auf drei Floors werden Progressive, Psy Trance und Hardtechno gespielt.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.