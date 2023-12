Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Samstag, der 16. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Salut Salon im Magdeburger Amo

Singende Sägen, brennende Bäume und musikalische Parforceritte: Still wird die Nacht ganz sicher nicht, wenn Salut Salon mit Angelika Bachmann und Alvina Fenyuk an den Violinen, Mara Kochendörfer am Cello und Kristiina Rokashevich am Piano zum Weihnachtskonzert bitten. Ein Konzert beginnt diesen Sonnabend im Amo.

Seit 20 Jahren musiziert das Quartett aus Hamburg zusammen. Der Name „Salut Salon“ geht auf das Lieblingsstück der ursprünglichen Quartett-Formation mit Ameli Winkler am Klavier und der Cellistin Simone Bachmann zurück: Edward Elgars „Salut d'amour“. Die Formation ist Preisträgerin des Förderpreis „inventio“ vom Deutschen Musikrat und der Stiftung „100 Jahre Yamaha“, des Echo Klassik und des Opus Klassik.

Mit der ihnen eigenen humorvollen Mischung zaubern die Musikerinnen nun auch in Magdeburg in ihrem Weihnachtsprogramm einen großen Sack voll klingender Preziosen auf die Bühne: Weihnachtliches aus allen Winkeln der Welt trifft auf Klänge zwischen Klassik, Chanson und Filmmusik. Dazu drapieren die Musikerinnen Werke von Bach über Dvorák bis Piazzolla zum Advent. Angelika Bachmann sagt: „Bei Salut Salon ist alles möglich, und es gibt nichts, das nicht zusammenpasst.“

"Weihnachten mit Salut Salon" wird diesen Sonnabend, 16. Dezember, im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, gefeiert. Beginnt ist um 20 Uhr.

Simon Becker im Magdeburger Moritzhof

Der Ersatztermin für das ursprünglich für den 4. März geplante Konzert von Simon Becker findet diesen Sonnabend im Magdeburger Moritzhof statt. Auf dem Programm steht auch das aktuelle Album „Texas und zurück“.

Zusammen mit Martin Denzin aus Bremen und Mitch Schlüter aus Berlin tüftelt Simon Becker schon lange an Sounds und Songs und man hört, dass da etwas richtig gut zusammenpasst. Im November 2022 veröffentlichten sie das neue Album. Wenn Simon Becker sich ans Klavier setzt, dann scheint die Zeit für eine Weile still zu stehen. Denn mit viel Feingefühl singt der Magdeburger Songwriter von seiner Reise durchs Leben. Seine Lieder sind Fundstücke und Momentaufnahmen. Er besingt die Gestrandeten und Gelandeten, die, die wieder aufstehen und Chaotinnen, die Geliebten und Verliebten.

"Simon Becker - Texas und zurück live" beginnt diesen Sonnabend, 16. Dezember, um 20 Uhr im Moritzhof im Moritzplatz 1.

Familienprogramm "Vom Fischer und seiner Frau" im Magdeburger Moritzhof

Ralf Gleisberg bringt diesen Samstag, 16. Dezember, das Märchen "Vom Fischer und seiner Frau" auf die Bühne des Magdeburger Moritzhofs. Vorstellungen beginnen um 11 und um 15 Uhr und sind für ein Publikum am fünf Jahren geeignet.

Das bekannte Märchen wird in einer Komposition aus Clownstheater und Figurenspiel dargeboten. Clown Ratsch lebt in der magischen Welt des Augenblicks und bringt mit hingebungsvoller Einfachheit und Neugier das Geschehen zur Entfaltung. Ein sprechender Butt erfüllt Ilse jeden Wunsch vom Häuschen bis zum Papst. Und Gott zu sein? Ist der Wunsch nicht erfüllbar und zu vermessen? Oder sind wir gar von vornherein alle schon göttlich?

Konzert erinnert im Magdeburger Opernhaus an Menahem Pressler

Menahem Pressler war einer der großen Pianisten und Kammermusiker des 20. Jahrhunderts – und seit 2009 Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Magdeburg. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 16. Dezember 2023, den er nur um wenige Monate nicht mehr erleben konnte, veranstalten die Landeshauptstadt und das Theater Magdeburg ein Sonderkonzert zu seinen Ehren und zu seinem Andenken. Beginn ist um 19 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Seit 2011 konzertierte der mit seiner jüdischen Familie 1939 aus Magdeburg und Deutschland vertriebene Pressler mehrfach mit der Magdeburgischen Philharmonie. Deshalb ist es dem Orchester und seiner Generalmusikdirektorin Anna Skryleva eine besondere Ehre, mit einem direkten Schüler und früheren Assistenten Presslers, dem russisch-israelischen Pianisten Ilya Friedberg, erneut eines der Werke aufzuführen, das auch Pressler in Magdeburg spielte – Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 488.

Schauspiel im Forum Gestaltung: "Der Prozess des Hans Litten"

Das Theaterstück von Mark Hayhurst "Der Prozess des Hans Litten" steht diesen Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Spielplan im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Es spielen Marion Elskis, Jochen Gehle, Philip Heimke, Stefan Mehren, Andreas Pospieszny, Andreas Steinke und Stephan Wapenhans.

Hans Litten wird auf seiner schmerzhaften Reise durch verschiedene Konzentrationslager begleitet. Er ist der Anwalt aus Halle (Saale), der 1931 in einem berühmten Prozess Adolf Hitler vernommen und bloßgestellt hat. Diese Demütigung verzeiht Hitler dem jungen Anwalt nie. So lässt er ihn schon 1933, kurz nach seiner Machtübernahme, verhaften. Fünf Jahre später stirbt Hans Litten im Alter von 34 Jahren im KZ-Dachau.

Kunst: Finissage für die Ausstellung "Das Pi-Projekt" im Magdeburger Forum Gestaltung

Die Ausstellung "Das Pi-Projekt" findet im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 diesen Sonnabend von 14 bis 16 Uhr mit einer Finissage ihren Abschluss. Beide Künstler sind zur Finissage anwesend und freuen sich auf Gespräche mit dem Publikum.

Korvin Reich präsentiert eine Serie von Zeichnungen im Großformat. Thematisiert werden sowohl die Zahlenfolge und der Kreis an sich, aber auch die Widerspiegelung des mathematische Phänomens in anderen Bereichen (z. B. Riemann-Zeta-Funktion und Leibnitz-Reihe) sowie die Beschäftigung mit der Darstellbarkeit des Unendlichen.

Die 52-minütige Klanginstallation "π - Klang der Unendlichkeit?" von C. René Hirschfeld wurde digital erarbeitet und erklingt über Lautsprecher, enthält jedoch auch verarbeitete analoge Klänge und Passagen sowie sparsam eingesetzte musikalische Zitate aus Zeiten vor der Digitalisierung.

Künstlergespräch mit Koen van den Broek und Präsentation des Ausstellungskatalogs "OF(F) ROAD" im Kunstmuseum Magdeburg

Am Samstag, 16. Dezember 2023, beginnt im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen eine Kunstmatinee. Es handelt sich um ein Künstlergespräch mit Koen van den Broek und die Präsentation des Ausstellungskatalogs "OF(F) ROAD".

Seit Anfang der 2000er macht der belgische Künstler Koen van den Broek seine urbane Gegenwart zum Gegenstand seiner Gemälde. Er malt Häuserfassaden, Straßenschluchten, Fahrzeuge und Gehwege - Dinge, die sich abseits der Straße befinden. Mit Leichtigkeit bewegt er sich dabei entlang der Grenzen von Abstraktion und Abbild der Wirklichkeit. Die Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg ist die in Deutschland erste umfassende Retrospektive des Belgiers in einem Kunstmuseum.

Koen van den Broek wird gemeinsam mit Dr. Jeroen Laureyns, Kunsthistoriker an der School of Arts Gent, und Dr. Annegret Laabs, Direktorin des Kunstmuseums, über seinen Weg in die Malerei, sein Interesse an der Straße und über den neuen Ausstellungskatalog sprechen.

Adventskonzert mit Orchestern des Konservatoriums in der Magdeburger Johanniskirche

Das Große Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester des Magdeburger Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" geben gemeinsame Adventskonzerte. Termine sind diesen Sonnabend, 16. Dezember, und diesen Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 16 Uhr in der Johanniskirche.

Das Jugendsinfonieorchester (JSO) wurde im Jahr 1968 an der damaligen Bezirksmusikschule Georg Philipp Telemann gegründet. Trotz ständig wechselnder Besetzung — wie es einem Schülerorchester mit jährlichen Abgängen und Neuaufnahmen eigen ist — entwickelte sich das Ensemble schnell zu einem stabilen Klangkörper im Musikleben Magdeburgs. Orchesterleiter waren Günter Bust, Rolf Stadler, Helmut Keller, Helge Scholz und Wolfgang Hasleder. Seit 2008 leitet Bernhard Schneyer das JSO.

Das Große Streichorchester steht Jugendlichen erst offen, nachdem sie zwei bis drei Jahre im Kleinen Streichorchester erste Erfahrungen im Zusammenspiel gesammelt haben.

Mr Gum und das geheime Geheimversteck im Magdeburger Schauspielhaus

Im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird am Samstag, 16. Dezember 2023, um 16.30 Uhr "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" gezeigt. Weitere Vorstellungen sind für den 20.12. um 19.30 Uhr, den 7.1. um 16 Uhr, und vom 27. bis 29.1. um 10 Uhr vorgesehen.

Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck hat es Bösewicht Mr Gum diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, wie nur Sherrygeruch ein Städtchen ummanteln kann, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert.

Die Geburt Christie - ein Weihnachtskonzert in der Buckauer Kirche

Jihoon Song beschreibt mit dem Gemeindechor und dem Kinderchor Südost diesen Sonnabend die Weihnachtsgeschichte. Beginn ist um 16 Uhr in der Kirche Sankt Gertrauden in der Schönebecker Straße 117.

Neben den Chören wirken auch Solisten mit. Mit dabei sind Sopranistin Dasom Lee, Altistin Susana Boccato, Tenor Saemchan Lee und Bass Olli Rasanen.

Weihnachtsoratorium in der Magdeburger Pauluskirche

Das Weihnachtsoratorium 1-3 von Johann Sebastian Bach ist diesen Samstag, 16. Dezember 2023 in der Pauluskirche zu erleben. Beginn ist um 17 Uhr. Die Pauluskirche befindet sich in der Goethestraße 25.

Mitwirkende sind Sopranistin Sara Mengs, Altistin Annekathrin Laabs, Bass Stephan Heinemann, Märkisch Barock auf historischen Instrumenten, die Jugendkantorei der Paulus-Singschule und der Magdeburger Kantatenchor. Die Leitung hat Tobias Börngen inne.

Gospel und Drums in der Gertraudenkirche

Ein besonderes Adventskonzert erwartet die Besucher der St. Gertraudenkirche diesen Sonnabend. Der Gospelchor Go(o)d Voices

und der Schlagzeuger Moritz Dortmund gestalten den Abend.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Sankt Gertrauden befindet sich in der Schönebecker Straße 117.

Pozor Vlak im Magdeburger "Blue Note"

Seit den Sixties reiten etliche Gitarrenverrückte die Surfmusikwelle. Inspieriert durch Althelden wie Dick Dale, Link Wray und die instrumentalen Surf(punk) Bands der 'Pulp Fiction Welle' brauen die 4 Herrren von Pozor Vlak seit 1996 ihren ganz speziellen Surfmusikcocktail. Ihre Liveshow bietet das Beste aus den Veröffentlichungen und einige ausgewählte Genreklassiker.

Bei einem Konzert sind die Musiker diesen Sonnabend, 16. Dezember, im Magdeburg Blue Note am Lessingplatz zu erleben. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Punk im Magdeburger Heizhaus

Die Magdeburger Kinder- und Jugendeinrichtung Heizhaus in der Harsdorfer Straß 33b feiert Geburtstag. Termin ist diesen Sonnabend, 16. Dezember, ab 20 Uhr.

Mit dabei sind auch vier Punkbands aus Magdeburg. Angekündigt sind die Brandkannen und Audioprojekt sowie zwei weiteren Überraschungsacts.

„Bevor de Düre uffjeht“ in der Weinhandlung Söllig

Während die Veranstaltung für Freitag ausverkauft ist, gab es zum Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr noch Karten für „Bevor de Düre uffjeht“ in der Weinhandlung Söllig. Diese befindet sich in der Wasserkunststraße 1. Geboten wird Weihnachtliches mit den Machteburjer Orijenoalen Feuerkäwer und Fliejentutenheinrich, Viola Stengel und Rainer Mette.

Vorreservierungen für alle geplanten Termine werden telefonisch entgegengenommen. Die Rufnummer lautet 0391/2532328.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten

Ausverkauft sind für diesen Samstag „Der Nussknacker“ der Theaterballettschule im Opernhazs, „Travestie total“ im Theater in der Grünen Zitadelle, "Andersen kommt" im Theater an der Angel sowie "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater.

Nur noch Restkarten gibt es für „An Mut sparet nicht noch Mühe“ am Sonnabend um 20 Uhr in der Zwickmühle.