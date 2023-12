Der Abschied von Grete Minde und mehr - in Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Blick in das Programm für Sonntag, den 17. Dezember 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Auch am Sonntag, 17. Dezember 2023, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm.

Von der Latin Party bis zur Technoparty - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite. In den Clubs wird bis in den Sonntag hinein gefeiert.

Abschied von Grete Minde im Magdeburger Opernhaus

Zum letzten Mal steht die Oper „Grete Minde“ diesen Sonntag auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses. Erzählt wird die Geschichte der von Theodor Fontane literarisch aufgenommen Grete Minde, die als Halbwaise einen schweren Stand hat. Um ihr Erbe gebracht und frisch verwitwet als alleinerziehende Mutter gefordert, sucht sie mit ihrem Vater das Gespräch – und eine tragische Geschichte nimmt ihren Lauf.

Die Wiederentdeckung und Uraufführung der einzigen Oper des deutsch-jüdischen Komponisten und Kaufmanns Eugen Engel am Theater Magdeburg sorgte – 90 Jahre nach ihrer Entstehung – im Februar 2022 weltweit für Begeisterung. Anfang dieses Jahres Mai erschien nun auch eine Live-Aufnahme der Uraufführung der Magdeburger Produktion auf CD.

Die Oper "Grete Minde" steht für diesen Sonntag, 17. Dezember, auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.

Vokalmusik zur Weihnachtszeit im Magdeburger Gesellschaftshaus

Ein Konzert gibt der Vokalkreis des Konservatoriums am Sonntag, 17. Dezember, im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straß 129. Beginn ist um 17 Uhr. Begleitet wird der Chor von

Svetlana Ozerskaia am Klavier.

Vokalkreis des Magdeburger Konservatoriums "Georg Philipp Telemann". Foto: Gotthard Demmel

Der Vokalkreis des Telemann-Konservatoriums Magdeburg wurde 1997 gegründet. Seine Mitglieder sind ausgewählte, begabte junge Sängerinnen und Sänger, die ihre musikalische Ausbildung am Telemann-Konservatorium erhalten. Zum Repertoire des Ensembles gehören sowohl Werke alter Meister, Chorwerke der Romantik und Moderne als auch internationale Volksliedbearbeitungen und Spirituals. Bei mehreren Landes-Chorwettbewerben in Sachsen-Anhalt errang das Ensemble erste und verschiedene Sonderpreise, beim 9. Deutschen Chorwettbewerb in Weimar 2014 und beim 10. Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg 2018 in der Kategorie Frauenchor jeweils den 2. Preis.

Seit einigen Jahren konzertiert der Chor auch in gemischter Chorbesetzung. Der Leiter des Ensembles, Lothar Hennig, ist als Gesangspädagoge und Chorleiter am Telemann-Konservatorium in Magdeburg tätig. Er studierte in Weimar Schulmusik, Gesang und Chorleitung und war mehrere Jahre lang künstlerischer Assistent Prof. Friedrich Krells beim Rundfunk-Jugendchor Wernigerode.

König Drosselbart als Märchenmusical im Magdeburger Hundertwasserhaus

Vorstellungen des Märchenmusicals "König Drosselbart" im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a am Sonntag um 13, 15 und 17 Uhr sowie am 26. Dezember um 15 und 17 Uhr sind bereits ausverkauft. Doch es gibt noch einen Zusatztermin am 17. Dezember um 11 Uhr.

Die Geschichte: Die Prinzessin soll verheiratet werden, doch an jedem Bewerber hat diese etwas auszusetzen: Zu klein, zu dick, zu groß, zu dünn… und einer hat einen Bart, der sie veranlasst, ihn „König Drosselbart“ zu nennen. Eines Tages wird es der Mutter zu bunt und sie verkündet, dass ihre Tochter den nächsten Mann heiraten soll, der das Schloss betritt.

Weihnachten nach Hengstmanns

Am Sonntag, dem 17. Dezember 2023, findet im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 ein besonderer Adventsabend statt. "Weihnachten nach Hengstmanns" beginnt um 17 Uhr.

Neben den Hengstmännern und ihren Alter Egos treten auch Gäste auf, die normalerweise nicht auf der Bühne zu sehen sind. Der Abend verspricht eine Mischung aus Überraschung, Besinnlichkeit und sicherlich viel Humor. Gäste sind eingeladen, vor der Bühne Platz zu nehmen und einen unterhaltsamen Abend zu erleben.

Schneewittchen im Magdeburger Moritzhof

Die Theaterwerkstatt Stine ist diesen Sonntag, 17. Dezember, im Magdeburger Moritzhof zu Gast. Auf dem Programm steht um 11 und 14.30 Uhr "Schneewittchen". Reservierung unter spiel@theaterwerkstatt-stine.de per E-Mail.

Kerstin Reichelt wechselt spielend die Rollen, erzählt, spielt, baut ihre Spielorte variantenreich um. In dieser Inszenierung wird das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm, für Kinder ab drei Jahren unterhaltsam fröhlich, komisch und ernst erzählt.

Es war einmal eine Königin. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es dauerte nicht lange und ihr Wunsch erfüllte sich mit Schneewittchens Geburt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig, und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. … als aber der allwissende Spiegel sagt, Schneewittchen sei nun die Schönste im ganzen Land, zeigt die Stiefmutter ihr wahres Gesicht. Das Märchen ist voll klarer Poesie, voller Sinnlichkeit und Gegensätze.

"Die Bremer Stadtmusikanten“ im Alten Theater

"Die Bremer Stadtmusikanten“ nach den Gebrüdern Grimm erzählt die Geschichte von vier charakterstarken Tieren, die allen Schwierigkeiten trotzen und ihren eigenen Traum entwickeln. Durch die humorvolle wie berührende Aufführung des Tournee Theater Hamburg wird den Kindern aufgezeigt, wie wichtig es ist, an sich zu glauben, nicht aufzugeben, seine Talente zu verwirklichen und seinem Stern zu folgen. Eigentlich verstehen sich Hund Bello, Katze Miezi und Hahn Kiku bestens – auch wenn Bello schon etwas schwerhörig ist, Miezi die Zahnschmerzen plagen und Kiku sich für den besten Sänger der Welt hält. Bis der wohlhabende Bauer Sauerampfer beschließt, dass es für seinen Sohn Paul nun an der Zeit ist zu heiraten. Am besten die reiche Bäuerin Anna Süsskohl, denn Geld und Geld gesellt sich gern!

Zur Feier des Tages soll dann Kiku in den Suppentopf und Miezi vom Hof – seit den Zahnschmerzen fängt sie ja doch keine Mäuse mehr! Dabei will Paul doch die arme Nachbarin Kati heiraten, die ihn auch liebt und nett zu den Tieren ist.

Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz. Dieses befindet sich in der Tessenowstraße 11.

Feuerzangenbowle im Magdeburger Oli

Ein echter Filmklassiker steht diesen Sonntag, 17. Dezember, mit drei Vorstellungen auf dem Spielplan im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Beginn ist um 14, 16 und 18 Uhr.

Die Geschichte: Der Schriftsteller Hans Pfeiffer wird auf Grund einer Wette in das Pennälerleben zurückversetzt. Der Film zeigt Heinz Rühmann in einer seiner Paraderollen als Schüler Pfeiffer, der eigentlich kein Schüler mehr ist und ganz nebenbei die Liebe seines Lebens trifft. Bis es soweit ist, muss er aber noch Professor Schnauz ausbooten und einige Pennälerstreiche mit mehr oder weniger gutem Ausgang überstehen.

Angeboten werden auch Speis und Trank.

Führung zu Alwines Puppen im Kulturhistorischen Museum

Diesen Sonntag, 17.12., findet eine Führung durch die laufende Sonderausstellung "Alwines Puppen - Kostümgeschichte en miniature" im Kulturhistorischen Museum statt. Dieses sitzt in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Die Führung beginnt um 11 Uhr. Geleitet wird sie von der Kuratorin Sabine Ulrich.

Adventskonzert mit Orchestern des Konservatoriums in der Magdeburger Johanniskirche

Das Große Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester des Magdeburger Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" geben gemeinsame Adventskonzerte. Termine sind diesen Sonnabend, 16. Dezember, und diesen Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 16 Uhr in der Johanniskirche.

Das Jugendsinfonieorchester (JSO) wurde im Jahr 1968 an der damaligen Bezirksmusikschule Georg Philipp Telemann gegründet. Trotz ständig wechselnder Besetzung — wie es einem Schülerorchester mit jährlichen Abgängen und Neuaufnahmen eigen ist — entwickelte sich das Ensemble schnell zu einem stabilen Klangkörper im Musikleben Magdeburgs. Orchesterleiter waren Günter Bust, Rolf Stadler, Helmut Keller, Helge Scholz und Wolfgang Hasleder. Seit 2008 leitet Bernhard Schneyer das JSO.

Das Große Streichorchester steht Jugendlichen erst offen, nachdem sie zwei bis drei Jahre im Kleinen Streichorchester erste Erfahrungen im Zusammenspiel gesammelt haben.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Vorstellungen sind am 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr sowie vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr geplant.

„Fröhlichen Elbharmonikas“ in der Magdeburger Kreuzkirche

Am kommenden Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr öffnen sich die Türen der Kreuzkirche zu einer musikalischen Reise durch die Advents- und Weihnachtszeit rund um die Welt.

Die „Fröhlichen Elbharmonikas“ unter Leitung von Frank Müller haben ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm mit vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Melodien für die Zuhörer vorbereitet, so Pfarrer Jens Schmiedchen in der Ankündigung. Zu finden ist die Kirche in der Flachsbreite 17.

Vorweihnachtliche Musik in der Reformationskirche

Am 17. Dezember 2023 findet um 16 Uhr in der Evangelischen Kirche in Rothensee eine vorweihnachtliche Musikveranstaltung statt. Die Aufführung umfasst Gesang, Klavier, Violine und Cello und wird von Axel Rose und Kindern präsentiert. Der Eintritt ist frei, jedoch sind Spenden willkommen.

Der Veranstaltungsort ist die Evangelische Reformationskirche in der Turmstraße 13.

"Freu dich Erd und Sternenzelt" in der Nicolaikirche

In der St. Nicolaikirche auf dem Nicolaiplatz in Magdeburg findet das Adventskonzert "Freu dich Erd und Sternenzelt" statt. Es singen der Exaudi-Chor und der Nika-Kinderchor.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Gospel-Pop in der Markuskirche

Am 3. Adventssonntag wird in der Markuskirche wieder ein schwungvolles vorweihnachtliches Konzert des Gospel-Pop-Chores „Voices of Joy“ erklingen. In der Pause werden wieder Glühwein, alkoholfreier Punsch und Plätzchen angeboten. Der Eintritt zum Konzert in der Heinrich-Zill-Straße 4 ist kostenfrei. Seit mittlerweile elf Jahren probt hier der Chor regelmäßig Freitagabends unter der Leitung von Hedi Wulfmeyer.

Anders als in den vorangegangenen Jahren werden im ersten Teil des Konzerts verschiedene Folk- und Popsongs sowie Gospels passend zur Jahreszeit dargeboten, während im zweiten Teil wie bisher neben Spirituals vor allem alte und neue, deutsche wie internationale weihnachtliche Weisen frisch interpretiert werden, wobei Solisten und Gastmusiker den Chor musikalisch bereichern.

Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen.

Hört der Engel helle Lieder in der Wallonerkirche

Auch in der Wallonerkirche findet am Sonntag, 17. Dezember, ein vorweihnachtliches Konzert statt. Beginn in der Wallonerstraße 6 ist um 16.30 Uhr.

Es erklingen Lieder zum Fest mit dem Cantamus-Chor Magdeburg. Die künstlerische Leitung hat Jürgen Töpfer inne.

Eisbahn am Magdeburger Allee-Center

Die Eisbahn am Allee-Center ist längst zur festen Größe im weihnachtlichen Magdeburg geworden. Kufenfans können auch dieses Wochenende hier ihre Runden drehen.

Die Eisbahn ist bis zum 7. Januar täglich geöffnet und bietet Schlittschuhverleih sowie italienische Spezialitäten.

Ausverkaufte und abgesagte Veranstaltungen und Restkarten

Ausverkauft sind "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle, "Der Nussknacker" der Theaterballettschule sowie "Nebenan" im Schauspielhaus, "NippleJesus" des Theaters Magdeburg im Kunstmuseum und "Andersen kommt" im Theater an der Angel.