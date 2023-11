Maddin und BernieKaloe gehören zu den Terminen, die der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 3. November 2023, bietet. Die Volksstimme hat Ideen zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Comedy, Kabarett, Schauspiel, Indie, Metall, Wanderungen und eine Gesundheitsmesse - auch Freitag, der 3. November, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen. Ausverkauft war Der Zaunkönig und die silberne Flöte am Freitag im Opernhaus, ebenso wie ein Konzert mit „And One“ im Alten Theater, „Auch Liebe ist Kunst“ im Theater an der Angel“ sowie „Das Traumfresserchen“ im Puppentheater.

Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, 2. November 2023, geht es hier.

Maddin Schneider tritt im Magdeburger Hundertwasserhaus auf

Das neue Programm des hessischen Comedian Maddin Schneider ist wie ein sonntägliches Überraschungs-Menue: „Es enthält köstliche Comedy - Leckerbissen in verschiedenen Variationen für jeden Geschmack! Maddin serviert Gesprochenes, Gelesenes und Gesungenes“, heißt es in einer Ankündigung zum Auftritt desen Freitag ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, dem Magdeburger Hundertwasserhaus.

Wie gewohnt ziehe Maddin dabei alle mimischen Register, wodurch Standups, Texte aus seinen Büchern oder hessische Swing Songs eine besondere Würze bekommen.

Beim Konzert feiert BernieKaloe im Moritzhof

Das Popduo BerniKaloe aus Magdeburg, bestehend aus Bernadette Bartholomäus und Karsten Lösecke, feiert sein aufgrund der Corona-Pandemie verschobenes zehnjähriges Bestehen nach. Termin ist diesen Freitag im Moritzhof.

BerniKaloe tritt mit weiteren Musikern im Moritzhof auf. Gefeiert werden die neue EP und das zehnjährige Bandbestehen. Foto: La Rici Photography

Die Band vereint moderne Pop-Indie-Elemente, Chanson und lyrische Alltagsromantik. Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Sowas wie Liebe“ im Jahr 2015 und des Longplayers „Origami“ im Jahr 2018 erreichten sie das Finale des regionalen Musikwettbewerbs „SWM-Talentverstärker“ und unternahm eine kleine Wien-Tournee. Zwischen 2020 und 2022 arbeitete die Band an neuen Songs, die erst im vergangenen Monat auf einer neuen EP erschienen sind. Begleitet wird das Duo, das im Moritzhof auch die neue Platte feiert, von André Geiger, Anthony Fisher und Martin Rückert.

Die Zehn-Jahre- und Releaseparty mit BerniKaloe beginnt am Freitag, 3. November, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

„Mit Volldampf ins Aus im Kabarett der Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ – unter diesem Titel hat das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ derzeit eine Eigenproduktion auf dem Spielplan. Die Kabarettistinnen Marion Bach und Heike Ronniger spielen abwechselnd mit Christoph Deckbar und Oliver Vogt.

Marion Bach, Oliver Vogt, Christoph Deckbar und Heike Ronniger (v.l.) bei den Proben für „Mit Volldampf ins Aus“. Foto: Klaus-Peter Voigt

Den Rahmen der Handlung bietet die MS „Cassandra“. Auf einem Schiff sorgt eine exzentrische Crew für Chaos: Die Chefstewardess und der Bordentertainer unterhalten die Passagiere, während Klimaschützer auf dem Sonnendeck Eisbomben abbekommen. Der Schiffsarzt verteilt Opium, der Klabautermann sendet S.O.S., und Passagiere diskutieren zwischendurch auch gern einmal, ob die Tagesschau“ schon „Fake News“ heißt. Und die Schiffsschule ist überfüllt mit deutschen Bildungsflüchtlingen.

Mit Volldampf ins Aus steht für diesen Freitag, 20 Uhr, auf dem Programm der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. In den folgenden Wochen sind Vorstellungen am 8., 9., 17. und 25. November sowie am 8., 9., 13., 22., 23., 28. und 29. Dezember jeweils um 20 Uhr geplant. Für 15 Uhr ist eine Vorstellung am 29. November angesetzt. Karten vor Ort, unter Telefon 0391/541.44.26 und im Web.

Eisregen im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die thüringische Extrem Metal-Legende „Eisregen“ macht Station in Magdeburg. Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Mit im Gepäck hat die Band neben ihrem aktuellen Album Klassiker wie „Wiedergänger“ und „Herbstleiche“ und „Mein Eichensarg“.

Thema Frieden an der Gläsernen Arche im Magdeburger Fürstenwallpark

Ein Kunstwerk im Magdeburger Fürstenwallpark an der Straße am Dom nimmt Bezug auf die biblische Geschichte der Arche Noah. Die Gläserne Arche steht an diesem Ort bis 6. Dezember. Sie soll die Menschen aufrufen, die Welt schonender zu behandeln.

An der Glasarche werden Gäste jeden zweiten Freitag zu Fragen des Klimawandels, des Umwelt- und Naturschutzes und des Umgangs mit unserer Mitwelt miteinander ins Gespräch kommen. Am 3. November geht es ab 15 Uhr mit den „Oldies for Future“ um den Frieden.

Sportpromis auf Messe zur Gesundheit in der Magdeburger Festung Mark

Die Gesundheitsmesse Magdeburg bietet diesen Freitag eine einzigartige Plattform für Krankenkassen, Ernährungsberater, Personal-Trainer, Physiotherapeuten, Sportvereine und viele andere Experten, um ihre Angebote zu präsentieren. „Unsere Mission ist es, Dir die volle Bandbreite an Gesundheits- und Alternativtherapieangeboten zu zeigen“, heißt es in einer Ankündigung zu der Veranstaltung, die von 15 bis 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall stattfindet. Geboten werden Vorträge und Workshops. Der Eintritt ist frei. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Kooperation mit dem Gesundheitsnetzwerk Magdeburg, dem Sportlernetzwerk Samforcity und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft.

Rund 30 Stände versammeln eine vielfältige Auswahl an Experten vor Ort, die sich rund um die Themen Bewegung, Ernährung, Entspannung, Prävention und Alternativmedizin engagieren. Das Ziel der Veranstaltung ist es, bereits bestehende gesundheitsförderliche Angebote und Strukturen transparenter zu gestalten sowie die Zugangswege zu erleichtern. Durch die Gesundheitsangebote und das Vorstellen der lokalen Dienstleister können sich die Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse erkundigen und beraten lassen, so der Magdeburger Gesundheitsbeigeordnete Ingo Gottschalk.

Zum Programm gehören Mitmachaktionen, die gleichermaßen für Groß und Klein faszinierend sind, sowie inspirierende Vorträge zur Stressbewältigung von Janine Poranzke und zu Süßigkeiten in der Ernährung von Kindern von Alexandra Blaik. Die Messe verspricht nicht nur informative Workshops und spannende Vorträge, sondern unter anderem auch eine interaktive Podiumsdiskussion zum Thema Sport und Gesundheit mit dem Moderator Maik Scholkowsky und dem SES-Box-Trainer Dirk Dzemski, dem SCM-Kanu-Trainer Björn Bach, dem Kanuten Moritz Florstedt und dem Diskuswerfer Martin Wierig vom SCM als Gesprächsgäste.

Wanderungen in Magdeburg

Zwei Wanderungen stehen am Freitag im Kalender für Magdeburg. Die eine steht unter dem Titel „Steinbrüche um Ebendorf“. Sie wird von der Wanderbewegung organisiert und führt sowohl nach Ebendorf als auch nach Barleben. Die Strecke beträgt zwölf Kilometer. Treff ist an der Endstelle Klinikum Olvenstedt um 9 Uhr.

Um 10.15 Uhr ist Start mit den Wanderfreunden „Zum Froschgrund“. Vom Treff an der Haltestelle Bördepark-Ost der Buslinie 66 geht es bis Sohlen, nach Dodendorf und zurück. Angesetzt sind acht Kilometer.