Partys in Magdeburg am Wochenende Mitte Juni 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 13. bis 15. Juni ein umfangreiches Programm.

Geheimclub: Zum "Ghost Resistance Club" wird der Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 14.6. ab 18 Uhr. Open Air legen zunächst Johanna Lühr und Sandro Marques auf, auf dem Main Floor geht es ab 22 Uhr weiter mit Mayakovskk, Lukas Stern und Nikolas Lendkrais.

Insel der Jugend: Tom White steht am 13.6. ab 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 an den Reglern für "College Kids". Die "TIHT Summer Edition" ist für den 14.6. ab 18 Uhr geplant.

Datsche: Die 100. Ausgabe von "Schwarzes Gold" steht für die Datsche auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43 am 13.6. ab 19 Uhr auf dem Programm. Gespielt wird nur analoge Musik - auch von mitgebrachten Schallplatten. Für den 15.6. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.

Ellen Noir: Einen bunten Mix von House bis Techno und Tekk bietet "Locker und Flockig" am 13.6. ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 im Bahnhof Buckau. Für die Musik sorgen Babbax, Haimkind, Schickzo vs. Dicht, Sandro Bader sowie Decline. Für den 14.6. stehen ab 22 Uhr die "Resident Night" auf dem einen Floor mit Togs vs Skg, Echse, Anubis, Krause vs Trypsin, Höhni vs Bero, Icaruzz vs Fehlfunktion sowie Kiefa sowie "Hannya B-Day" auf dem anderen Floor mit Hannya vs Apollon, 5xd vs Pure Hate, Crackpots vs Teilemaster, Amagon sowie Creapy auf dem Plan.

Boys’n’Beats: House, R’n'B, 80er und Charts werden bei "Celebate" am 13.6. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gespielt. "Gay'n'Glitter" ist am 14.6. ab 23 Uhr angesagt.

Down Town Club: Die "90er 2000er Party" mit DJ Timon steht für den 13.6. ab 23 Uhr im Kalender des Down Town Clubs im Breiten Weg 227. Für den 14.6. ab 23 Uhr ist die "Down Town Club Night" mit DJ Toni Winter notiert.

Prinzzclub: Hip-Hop, Afrobeats, Ampaiano und Clubbangers mit DJ Storm sorgen für "Sweat" im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Beginn ist am 13.6. um 23 Uhr. "Sturmfrei - die Hausparty" heißt es dann am 14.6. ab 22 Uhr.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 14.6. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Gruson-Gewächshäuser: "Into the Green" heißt das DJ Set mit KI Bild-Ton Performance der Love Foundation am 14.6. ab 23 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.