Magdeburg - Mit zahlreichen Partys bereichern die Clubs in Magdeburg von heute bis Sonntag den Veranstaltungskalender in Magdeburg. Weitere Freizeittipps für den Freitag, den 1.9.2023, gibt es auf einer eigenen Seite. Die Volksstimme hat einige Tipps zusammengetragen.

Down Town Club: Eine „Studie-Party“ mit DJ Keks steht am Freitag ab 23 Uhr auf dem Plan für den Down Town Club im Breiten Weg 227. „All In The Mix“ servieren am Sonnabend ab 23 Uhr DJ Vendetta und DJ Ex.

Geheimclub: Zum „Multiplay“ öffnet der Geheimclub am Freitag um 23 Uhr die Türen zur Münchenhofstraße 37. Auf dem einen Floor spielen Radio Blackout, Rovin und Trust. Auf dem anderen ist das offen Multideck.

Insel der Jugend: René Bourgeois und Mirco Niemeier sorgen am Freitag ab 23 Uhr unter dem Titel „Buntes Treiben“ auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 für Stimmung. An gleicher Stelle ist am Sonanbend zur gleichen Zeit eine Nacht unter dem Titel „King Kong Kicks“ mit Indie Pop, 80s Pop, NDW, Disco und Postpunk auf zwei Floors angesagt.

Prinzzclub: DJ D3C aus Dresden steht unter dem Titel „Spicy“ am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a bei der ersten Party nach der Sommerpause an den Reglern. Am Sonnabend ist ab 23 Uhr dann ein „Fiesta Latina“ mit DJ Hoff angesagt. Es erklingen Reggae, Bachata, Dancehall und R’n’B.

Café Treibgut: House- und Clubsounds bringen am Sonnabend Nick Groove und Til Sitter ins Café Flair in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Beginn ist um 19 Uhr.

Idol: Das Idol im Rennebogen 177 veranstaltet am Sonnabend eine Ü30-Party. Beginn ist um 21 Uhr.

Factory: „Magdeburg leuchtet“ lautet der Titel für einen Abend mit Neonlichtern und Neon-Effekten am Sonnabend in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite. Beginn ist um 22 Uhr.

Boys’n’Beats: „M&M in The Mix“ heißt es am Sonnabend im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Beginn der Party ist im 23 Uhr.

MAW: „Verruchte Betriebsgeheimnisse“ heißt die Nacht im MAW morgen ab 23 Uhr. Für Programm sorgen im Haus 142a auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65 bis 91 auf dem einen Floor Metaraph, Kimya, Ninette, Bela Bertram b2b Hock und Rot, auf dem anderen Rocco Bruehl, 10.000 BC, DJ Ritalino und RuppiDieKatz.

SC Baracke: Um 23 Uhr beginnt am Sonnabend die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs im Flowerpower auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr. Diesen Sonnabend steht aber ein Konzert mit Rummelsnuff und Asbach auf dem Programm.

Datsche: Auch am Sonntag ist die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 geöffnet. Ab 14 Uhr spielt hier die Musik.

Luises Garten: Elektronische Beats sind am Sonntag in Luises Garten auf dem Kleinen Hof der Festung Mark im Hohepfortewall angesagt. Beginn ist um 16 Uhr.