Mittelalterspektakel im Oktober 15. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg: Alles zu Tickets, Preisen und Höhepunkten
Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg zählt zu den größten Mittelalterfesten Mitteldeutschlands. Vom 2. bis 5. Oktober 2025 lockt es zum 15. Mal in die Magdeburger Altstadt rund um den Dom.
Aktualisiert: 19.08.2025, 12:20
Magdeburg. - Lange Zeit war unklar, ob das Kaiser-Otto-Fest überhaupt stattfinden kann. Doch nach Monaten der Ungewissheit steht fest: Das Mittelalterspektakel findet auch 2025 statt. Geplant sind etliche Höhepunkte.