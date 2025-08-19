weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Mittelalterspektakel im Oktober: 15. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg: Alles zu Tickets, Preisen und Höhepunkten

Eil
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Mittelalterspektakel im Oktober 15. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg: Alles zu Tickets, Preisen und Höhepunkten

Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg zählt zu den größten Mittelalterfesten Mitteldeutschlands. Vom 2. bis 5. Oktober 2025 lockt es zum 15. Mal in die Magdeburger Altstadt rund um den Dom.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 19.08.2025, 12:20
Magische Figuren waren beim Kaiser-Otto-Fest 2024 in Magdeburg zu erleben.
Magische Figuren waren beim Kaiser-Otto-Fest 2024 in Magdeburg zu erleben. Foto: Wenzel Oschington

Magdeburg. - Lange Zeit war unklar, ob das Kaiser-Otto-Fest überhaupt stattfinden kann. Doch nach Monaten der Ungewissheit steht fest: Das Mittelalterspektakel findet auch 2025 statt. Geplant sind etliche Höhepunkte.