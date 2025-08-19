weather heiter
  4. Warnung vor falschen Polizisten und Stadtwerke-Mitarbeitern

Die Polizei warnt in Haldensleben vor betrügerischen Anrufen vor „falschen Polizisten“. Gleichzeitig berichten Nutzer in den sozialen Medien von Personen, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben.

Von Till Frieling Aktualisiert: 19.08.2025, 14:05
In der vergangenen Woche gabe es in Haldensleben Anrufe von falschen Polizisten.
Haldensleben. - In den vergangenen Tagen gab es in Haldensleben offenbar gleich mehrfach Fälle, bei denen sich Personen als jemand ausgaben, der sie nicht sind.