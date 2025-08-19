Die Polizei warnt in Haldensleben vor betrügerischen Anrufen vor „falschen Polizisten“. Gleichzeitig berichten Nutzer in den sozialen Medien von Personen, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben.

Haldensleben. - In den vergangenen Tagen gab es in Haldensleben offenbar gleich mehrfach Fälle, bei denen sich Personen als jemand ausgaben, der sie nicht sind.