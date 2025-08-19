Saaleschwimmen Das Kanu des Hagen säuft malerisch ab – während des Rosenburger Saaletags
Der Saaletag von Groß Rosenburg sah schon mal mehr Akteure und auch Zuschauer. Dennoch waren die Gäste gut drauf und feuerten die Akteure an, die an, auf und in der Saale tummelten.
Groß Rosenburg. - Da muss Ortsbürgermeister Michael Pietschker seine Finger bemühen, wenn er die Rosenburger Saaletage aufzählt: „Es wäre heute der 21. Aber drei müssen wir abziehen, weil die ausgefallen sind.“ Was an den Elementen lag, die sich nicht beeinflussen ließen. Schlechtes Wetter, Hochwasser und Corona.