Der Saaletag von Groß Rosenburg sah schon mal mehr Akteure und auch Zuschauer. Dennoch waren die Gäste gut drauf und feuerten die Akteure an, die an, auf und in der Saale tummelten.

Das Kanu des Hagen säuft malerisch ab – während des Rosenburger Saaletags

Auch wenn sie alle rot tragen und nicht im Takt sind: Beim Dickschiffrennen machten die SPD und CDU gemeinsame Sache. Von links René Wölfer (SPD), Daniel Schlothmann-Jeschek und Jörn Weinert (beide CDU).

Groß Rosenburg. - Da muss Ortsbürgermeister Michael Pietschker seine Finger bemühen, wenn er die Rosenburger Saaletage aufzählt: „Es wäre heute der 21. Aber drei müssen wir abziehen, weil die ausgefallen sind.“ Was an den Elementen lag, die sich nicht beeinflussen ließen. Schlechtes Wetter, Hochwasser und Corona.