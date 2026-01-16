Zum Jahrestag der Bombardierung der Magdeburger Innenstadt sind zahlreiche Veranstaltungen auf den Straßen angemeldet.

16. und 17.1.2026: Das ist wegen der Demos für den Straßenverkehr zu beachten

Auf den Straßen Magdeburgs kann es zu Behinderungen kommen.

Magdeburg. - Der Sonnabend nach dem 16. Januar als Jahrestag der Zerstörung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt im Jahr 1945 wird inzwischen traditionsgemäß zu einem Veranstaltungstag unter freiem Himmel. Das ist auch 2026 so. Welche Auswirkungen hat das auf den Straßenverkehr?