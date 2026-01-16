ÖPNV und Autoverkehr 16. und 17.1.2026: Das ist wegen der Demos für den Straßenverkehr zu beachten
Zum Jahrestag der Bombardierung der Magdeburger Innenstadt sind zahlreiche Veranstaltungen auf den Straßen angemeldet.
16.01.2026, 13:15
Magdeburg. - Der Sonnabend nach dem 16. Januar als Jahrestag der Zerstörung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt im Jahr 1945 wird inzwischen traditionsgemäß zu einem Veranstaltungstag unter freiem Himmel. Das ist auch 2026 so. Welche Auswirkungen hat das auf den Straßenverkehr?