weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. ÖPNV und Autoverkehr: 16. und 17.1.2026: Das ist wegen der Demos für den Straßenverkehr zu beachten

ÖPNV und Autoverkehr 16. und 17.1.2026: Das ist wegen der Demos für den Straßenverkehr zu beachten

Zum Jahrestag der Bombardierung der Magdeburger Innenstadt sind zahlreiche Veranstaltungen auf den Straßen angemeldet.

Von Martin Rieß 16.01.2026, 13:15
Auf den Straßen Magdeburgs kann es zu Behinderungen kommen.
Auf den Straßen Magdeburgs kann es zu Behinderungen kommen. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Magdeburg. - Der Sonnabend nach dem 16. Januar als Jahrestag der Zerstörung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt im Jahr 1945 wird inzwischen traditionsgemäß zu einem Veranstaltungstag unter freiem Himmel. Das ist auch 2026 so. Welche Auswirkungen hat das auf den Straßenverkehr?