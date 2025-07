Magdeburg - In einer Serie erzählen Menschen aus Magdeburg mit Ost- oder West-Hintergrund ihre Geschichte über Wiedervereinigung und Deutsche Einheit seit 35 Jahren. Hier Andrea Imwalle, Hoteldirektorin.

„2011 bin ich nach Magdeburg gekommen und habe als Direktorin das Maritim Hotel, das größte und bekannteste Haus im Herzen der Elbestadt übernommen. Der Standort war mir aus meiner früheren Tätigkeit bereits bekannt. Ost oder West war für mich nie ein Thema. Ich hatte mich auf die Stadt und die Aufgabe gefreut, denn ich liebe Herausforderungen.“

Lesen Sie auch:Boot brennt auf der Elbe

Andrea Imwalle ist viel in Deutschland und im Ausland tätig gewesen. An den 3. Oktober vor 35 Jahren erinnert sich Andrea Imwalle - Sie war damals gerade in Garmisch-Partenkirchen und weiß allerdings noch lebhaft, dass seit dem Mauerfall auch in dieser bayerischen Gegend jede Menge Trabis unterwegs waren.

20-mal umgezogen in einer andere Stadt

Nach eigenem Bekunden ist die gebürtige Niedersächsin mehr als 20-mal umgezogen, hat zahlreiche Städte, in denen sie Hotels leitete, kennengelernt, ebenso die Menschen dort mit ihren regionalen Unterschieden. Es hat also Gewicht, wenn sie sich nach 40 Jahren Hotelerfahrung als Magdeburgerin bekennt, hier ihre zweite Heimat gefunden zu haben.

Ein Hotel mit 500 Zimmern

„Wenn ich irgendwo unterwegs bin und gefragt werde, woher ich komme, dann antworte ich ohne zu zögern Magdeburg. Hier gehe ich gern im Stadtpark spazieren, habe meine Freunde, meine Basis. Magdeburg hat sehr schöne Ecken, die man täglich entdecken kann.“

„Wir kommen wieder“

Das Maritim Hotel hat über 500 Zimmer. Da ist ständig viel zu tun, und allzu viel Zeit für die Freizeit bleibt da nicht. Kommt Andrea Imwalle allerdings mit Gästen, die das erste Mal in Magdeburg sind, zusammen, dann hört sie immer wieder, wie begeistert Touristinnen, Touristen oder Dienstreisende von der Stadt sind. „Das hätten wir nicht erwartet“, kommt meistens als Nachsatz, und „Wir werden unbedingt nochmal herkommen“.

Lesen Sie auch:3.000 Wohnungen, 1.000 Arbeitsplätze sollen hier entstehen

„So gesehen machte ich direkt Stadtmarketing“ lacht die erfahrene Hotelmanagerin und verweist gleich auch auf die zahlreichen Initiativen, die sie für das Hotel mit initiiert hat, und die mit dafür sorgen, dass das Hotel immer gut frequentiert ist.

Dancing Highlight mit Roberto Albanese

Am 25. Oktober ist wieder so ein Event: das Dancing Highlight mit Roberto Albanese im Magdeburger Maritim Hotel zu erleben. Roberto Albanese ist ein deutscher Tanzsporttrainer und Choreograph im Formationstanzsport, Wertungsrichter und ehemaliger Profitänzer.

Lesen Sie auch:So blickt Magdeburgs OB Simone Borris auf 35 Jahre Deutsche Einheit

Doch im Maritim Magdeburg wird nicht nur getanzt. Internationale Events gibt es auch bei Schach- oder Skatturnieren. So entstehen enge Beziehungen zwischen den Gästen und dem Hotel, die dazu führen, dass die Gäste sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch regelmäßig wiederkommen, ganz gleich, ob sie nun aus dem Osten oder dem Westen Deutschlands anreisen.

Eine ICE-Anbindung fehlt

Magdeburg hat sich gemausert. Das spüren nicht nur die Hotelgäste, sondern die Hoteldirektorin selbst beobachtet, wie die Stadt sich positiv entwickelt. Natürlich gibt es Dinge, die sie gern verbessern würde. Eine ICE-Anbindung gehört dazu, auch die Bettensteuer bedauert sie.

Lesen Sie auch:Hier erzählen Magdeburger ihre Geschichte über 35 Jahre Deutsche Einheit

Trotzdem lässt Andrea Imwalle auf die Ottostadt, auf Attraktionen, wie den Dom, das Hundertwasserhaus, die tolle Sportstadt, die weitläufigen Parks oder die Elbe mit ihren romantischen Auen nichts kommen. Sie bekennt sich als zugereiste Magdeburgerin, auch wenn sie ihre niedersächsische Heimat nie vergisst. Andrea Imwalle: „Ich bin in Magdeburg zu Hause und habe es nie bereut, hier meinen Lebensmittelpunkt gefunden zu haben.“