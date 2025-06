Magdeburg - Deutschland einig Vaterland - ist es wirklich so? Die Volksstimme und der Stadtmarketingverein Pro M Magdeburg lassen zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit in einer Serie 70 Magdeburger, je zur Hälfte mit Ost- und West-Hintergrund, ihre Geschichten erzählen. In einem Gastbeitrag äußert Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) ihre Sicht auf die Wiedervereinigung in Deutschland und die Chancen für die Magdeburger und ihre Stadt:

„Am 3. Oktober 2025 feiern wir 35 Jahre Deutsche Einheit – ein Jubiläum, das weit mehr ist als nur ein Datum. Wir feiern die Freiheit, die Demokratie und die Kraft der Veränderung. Wir feiern den Mut, Altes hinter uns zu lassen und Neues zu gestalten. Vor allem aber feiern wir die Menschen, die diesen Wandel möglich gemacht haben.

Fundamentaler Wandel

Magdeburg blickt zurück auf eine bewegte Geschichte und auf eine Transformation, wie sie nur wenige Städte in Deutschland erlebt haben. In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt hat sich ein fundamentaler Wandel vollzogen. Aus der einstigen Stadt des Schwermaschinenbaus ist eine moderne, grüne und lebendige Metropole geworden. Eine Stadt des Denkens, Forschens, Arbeitens und Lebens. Eine Stadt mit Profil. Eine Stadt, die es geschafft hat, ihre historischen Wurzeln zu bewahren und zugleich zukunftsorientiert zu wachsen.

In Ost oder West großgeworden

Diese Entwicklung war und ist kein Selbstläufer. Sie wurde von Menschen getragen, die mit Visionen, Tatkraft und Durchhaltevermögen ihre Stadt geprägt haben. Menschen, die angepackt haben, auch wenn der Weg nicht immer leicht war. Menschen, die in Ost und West groß geworden sind – und Magdeburg zu ihrer Heimat gemacht haben.

Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft

Unsere diesjährige Kampagne widmet sich diesem Wandel. 70 Protagonistinnen und Protagonisten – zur Hälfte mit ost- und zur Hälfte mit westdeutscher Biografie – geben persönliche Einblicke in ihre Geschichte. Sie zeigen, wie sich Magdeburg in den vergangenen 35 Jahren verändert hat, im Großen wie im Kleinen, sichtbar und spürbar.

Die Antworten sind so vielfältig wie die Stadt selbst und ergeben zusammen ein eindrucksvolles Bild der heutigen Ottostadt. Magdeburg ist angekommen – und zugleich in Bewegung. Zahlreiche Straßenzüge wurden modernisiert, neue Quartiere sind entstanden, die Kultur zeigt sich in vielfältigen Facetten, unsere Sportlerinnen und Sportler begeistern Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Als dynamischer Wirtschaftsstandort mit innovativen Unternehmen und einem starken Netzwerk aus Wissenschaft, Forschung und Industrie bietet Magdeburg heute beste Zukunftsperspektiven für Arbeit und Wachstum. Es ist deutlich spürbar: Das ist eine Stadt, an der man heute nicht mehr vorbeikommt. All das wäre ohne den Mut zum Wandel und ohne das Engagement vieler in den vergangenen 35 Jahren nicht möglich gewesen.

Lassen Sie uns feiern

Ich danke dem Stadtmarketingverein, allen Mitgliedern, Unterstützerinnen und Unterstützern, Förderinnen und Förderern für die Umsetzung dieser besonderen Kampagne. Vor allem aber danke ich allen Magdeburgerinnen und Magdeburgern für ihr ganz besonderes Engagement zum Wohle unserer Stadt!

Lesen Sie auch:Hier geht es zur Serie über Magdeburger und ihre Sicht auf 35 Jahre Deutsche Einheit

Lassen Sie uns gemeinsam feiern, erinnern – und nach vorn blicken. Denn nur so können wir die Geschichte Magdeburgs erfolgreich fortschreiben.“