Am vierten Märzwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am vierten Märzwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 21. bis 23. März 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: "Free Rave" heißt es am 21.3. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16. Einen Mix von House über Techno bis hin zu Tekk bieten Echse vs. Togs vs. Hetzer, Krause vs. Trypsin, sebastian Recklebe und DJ Delcine. Bis Mitternacht ist der Eintritt frei, wobei ein Verzehrgutschein erworben werden muss. Tags darauf wird es ab 23 Uhr "Böse laut". Mit Hardtekk, Tekk und Hardtechno sorgen dafür CZ KIND vs Jumkzz, Ruppi van Daline vs Püppy Unrockbar, Tekkstreetboyz, Phiesi und Abzocka, Crackpots vs 5XD sowie Bero v Nanoxx.

Buttergasse: Eine 2000er/2010er-Party feiert die Buttergasse am 21.3. ab 23 Uhr unter dem Titel "Back to the Millennium" mit DJ HNS. Am 22.3. ab 23 Uhr legt DJ FunXbeat zur Schlagerparty auf.

Down Town Club: "Feel the Beat" heißt es am 21.3. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club mit DJ Vendetta und DJ Pinto. DJ N3xt Le7el legt am 22.3. ab 23 Uhr zu "Push the Button" auf.

Prinzzclub: Die "Girls Night" bricht am 21.3. um 23 Uhr mit DJ Curt Powell im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a an. Gespielt werden Hip-Hop, RnB und Clubhits. "1 Jahr Mama Feiert" heißt es am 22.3. ab 19.30 Uhr. Im Anschluss heißt es um 23 Uhr "Ready for it? Pop Hits only" mit DJ Seth.

Café Treibgut: Eine 80er/90er-Party mit DJ Henne steht im Party-Zelt am "Café Treibgut" am 22.3. in die Werner-Heisenberg-Straße 45 auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr.

Volksbad Buckau: Die "fem | tanz | bar" öffnet am 22. März 2025 ab 20 Uhr im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage in der Karl-Schmidt-Straße 56 ihre Pforten "for all female People & FLINTA*-Personen".

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 22.3. um 21 Uhr eine Ü-30-Party.

Festung Mark: "Rave them loud" ist die Nacht am 22.3. ab 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall überschrieben. Mit dabei sind Thomas Lizzara, Waxx, Jaykosy und Sunshine.

Factory: Die "School of Rock" steht am 22.3. in der Factory in der Sandbreite 2 auf dem Stundenplan. Beginn für die Alternative-Party ist um 23 Uhr.

Boys’n’Beats: "Gay'n'Glitter" heißt es am 22.3. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Insel der Jugend: "Y2K" ist das Motto für die Party am 22.3. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Für die Musik sorgen Klaus Lörrach und Christian Bradel.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am Sonntag ist bereits ab 17 Uhr eine Rockparty für alle über 60 angesetzt.