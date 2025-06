Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am letzten Juni-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 27. bis 29. Juni ein umfangreiches Programm.

Montego Beachclub: Deep- und Chill-House legt DJ Alex Ninow am 27.6. ab 20 Uhr im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 zum Friday Sundowner auf. Am 28.6. beginnt um 20 Uhr "Beach & Beats" mit DJ benDMA und Deep- und Ambient-House.

Ellen Noir: Der "Underground Rave 37" beginnt am 27.6. um 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau, Porsestraße 16. Auf dem einen Floor gibt es Hardtekk- und Tekk-Sounds von Echse vs. Parkinzon & Siillaa, Fabitekk, Cracky Koksberg vs. Poison Ivy, Anubis vs. Corespondent, Benzn, Törner vs. Setrixx sowie Prolu b2b Kiefa, auf dem anderen gibt es eine Mischung aus Hardtekk und Hardtechno mit Sets von E-Bit vs. 420, Kratox vs. Enchanter, Togs vs. Inspektor, Synthetik und Fehlfunktion. "Locker und flockig" geht es beim Rave am 28.6. ab 22 Uhr mit CZ Kind, MC Lakuza, Sebastian Recklebe, Decline und Creapy zu. Statt eines Tickets erwirbt man an diesem Abend bis 0 Uhr einen Getränkebon.

Prinzz Club: Phelipe, Trog und weitere DJs feiern am 27.6.mit den Besuchern des Prinzzclubs in der Halberstädter Straße 113a die Ferien-Party. Beginn ist um 22 Uhr.

Boys’n’Beats: Die Havana Club Night bricht am 27.6. u m 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. Für den 28.6. ist "Timson in the Mix" angesagt mit Musik der 1990er, der 2000er, 2010er Hits und aktuellen Charts.

Down Town Club: Die "Resident DJ Night" mit Ex und DJ Vendetta bricht am 27.6. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. Gespielt werden Black und R'n'B, 2000er und 2010er, Charts, Deutsch-Rap und EDM. Für den 28.6. ab 23 Uhr ist ein "Good Feeling" mit EDM, Tech-House und Techno von N3xt_L7vel angesagt.

Café Treibgut: Das "Summercamp Prinzz meets Treibgut" beginnt am 28.6. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Diaz sorgt für die Musik.

Datsche: Erobique sorgt am 28.6. ab 20 Uhr in der Datsche auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43 für die Musik. Für den 29.6. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.

Insel der Jugend: Die "Bass Nacht" mit Proggy, Trance und Bounce steht für den 28.6. ab 20 Uhr im Kalender für die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 28.6. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 28.6. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "Never Stop" geplant. Auf dem einen Floor legen Florian Pas, Mar und Lecat, auf dem anderen RTSY, J7 und Dante auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft ist "Sunset on the Boat" am 28.6. um 21 Uhr mit der MS Marco Polo ab dem Ableger an der Sternbrücke.