Bei einer Blutspendeaktion eines Magdeburger Unternehmens beteiligten sich 27 Erstspender. Nun soll die Aktion fortgesetzt werden.

Magdeburg - Zu einer Blutspendenaktion in den Räumen der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalts Ösa gegenüber dem Hauptbahnhof in Magdeburg kamen kürzlich insgesamt 55 Spender. Davon seien 27 Erstspender gewesen, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Insgesamt seien 22,5 Liter Blut gespendet worden. In enger Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Magdeburg sei diese Initiative organisiert worden, hieß es weiter.

Hintergrund: In den Sommermonaten sei die Lage in der Blutversorgung besonders angespannt. Viele regelmäßige Spenderinnen und Spender seien zum Beispiel im Urlaub, während der Bedarf in den Kliniken unverändert hoch bleibe, erklärte eine Sprecherin vom DRK-Blutspendedienst.

Die beiden Ösa-Vorstandsmitglieder David Bartusch und Andreas Zimmer erklärten, man sei stolz auf die große Beteiligung und das soziale Engagementder Belegschaft im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Aufgrund der Resonanz und des positiven Feedbacks gebe es nun Überlegungen, diese Aktion künftig regelmäßig durchzuführen.