Im Hort der Grundschule Nord in Stendal wird jetzt gezockt. Warum die Sorge der Eltern unbegründet ist.

Zocken und Billard sorgen für Aufregung an Schule in Stendal

Leuchtende Kinderaugen und bunte Lichter: Für den neuen Gaming-Room in der Grundschule Nord in Stendal wurde dieses Schild angefertigt.

Stendal - Die Wünsche der Kinder werden im Hort der Grundschule Nord in Stendal wahr: Sie dürfen ab sofort in einem neuen „Gaming Room“ – einem Spielbereich aus zwei Räumen – zocken. Eltern befürchten, ihre Schützlinge verbringen ihre Zeit im Hort ab jetzt nur noch vor der Konsole. Wie das verhindert werden soll.