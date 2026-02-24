Medienkonsum bei Kindern Zocken und Billard sorgen für Aufregung an Schule in Stendal
Im Hort der Grundschule Nord in Stendal wird jetzt gezockt. Warum die Sorge der Eltern unbegründet ist.
24.02.2026, 09:30
Stendal - Die Wünsche der Kinder werden im Hort der Grundschule Nord in Stendal wahr: Sie dürfen ab sofort in einem neuen „Gaming Room“ – einem Spielbereich aus zwei Räumen – zocken. Eltern befürchten, ihre Schützlinge verbringen ihre Zeit im Hort ab jetzt nur noch vor der Konsole. Wie das verhindert werden soll.