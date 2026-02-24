weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Medienkonsum bei Kindern: Zocken und Billard sorgen für Aufregung an Schule in Stendal

Im Hort der Grundschule Nord in Stendal wird jetzt gezockt. Warum die Sorge der Eltern unbegründet ist.

Von Nadine Wustmann 24.02.2026, 09:30
Leuchtende Kinderaugen und bunte Lichter: Für den neuen Gaming-Room in der Grundschule Nord in Stendal wurde dieses Schild angefertigt.
Leuchtende Kinderaugen und bunte Lichter: Für den neuen Gaming-Room in der Grundschule Nord in Stendal wurde dieses Schild angefertigt. Foto: Nadine Wustmann

Stendal - Die Wünsche der Kinder werden im Hort der Grundschule Nord in Stendal wahr: Sie dürfen ab sofort in einem neuen „Gaming Room“ – einem Spielbereich aus zwei Räumen – zocken. Eltern befürchten, ihre Schützlinge verbringen ihre Zeit im Hort ab jetzt nur noch vor der Konsole. Wie das verhindert werden soll.