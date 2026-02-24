Was der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Glöthe, Güsten, Förderstedt, Üllnitz, Brumby, Calbe oder Schönebeck zu bieten hat.

Glöthe/Güsten - Zum Beitrag über den geplanten Bürgerbusverein in Güsten (Salzland-Kurier, 19. Februar), in dem auch die ÖPNV-Versorgung für Förderstedter Ortsteile kritisiert wird, äußert sich Bill Bank, Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Tarif der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG). Demnach wären ÖPNV-Verbindungen von Glöthe, Üllnitz und Brumby ohne Umwege nach Calbe im Angebot. „Unsere Linie 138 verbindet die genannten Orte auf direktem Wege mit Calbe. Montags bis Freitags werden zehn direkte Fahrten an Schultagen angeboten, an Ferientagen sind es fünf Fahrten, sonnabends zwei“, so Bill Bank, „Die Fahrzeit von Brumby nach Calbe beträgt etwa zehn Minuten, von Üllnitz etwa 15 und von Glöthe 17 Minuten. Auch für die angesprochenen Fahrten zum Arzt nach Schönebeck, an die man ,gar nicht erst denken mag’, bestehen mit unserer Linie 135 von Glöthe und Üllnitz Direktverbindungen.“