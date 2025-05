Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am letzten Maiwochenende ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: Der "Underground Rave 36" mit Hardtekk, Uptempo und Hardtechno beginnt am 30. Mai um 22 Uhr im "Ellen Noir" im Buckauer Bahnhof. Auf einem Floor legen CZ Kind vs Redmann vs Bassbilanz, Entzugszklinique vs Genetekk, Cheapex vs Actek, Beat & Bizeps, Cracky Koksberg vs Ruppi Van Daline, Crackpots sowie Hannya auf, auf dem anderen Togs vs SKG, Jenko, Krause, Fehlfunktion und Prolu. Für den 31.5. steht ab 22 Uhr "Crackpots B-Day" im Kalender. Neben Crackpot stehen Royale Randale, Togs vs Skg, Ohrgazmuz, Teilemaster, Trypsin vs Hannya sowie Decline an. Bis 0 Uhr ist der Eintritt an diesem Tag frei.

Buttergasse: Die "Malle Party" mit DJ M&M beginnt am 30.5. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Für den 31.5. ab 23 Uhr ist der "Saturday Night Club" mit DJ Henne angesagt.

Prinzzclub: „Wyld“ geht es mit Jo Fresh am 30.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu.

Down Town Club: Die "B-Day Bash Party" steht für den 30.5. ab 23 Uhr im Kalender des Down Town Clubs im Breiten Weg 227. Die DJs Ex, Vendetta und El Bartho legen die Musik auf. N3xt_L7el sorgt am 31.4. ab 23 Uhr fürs "Good Feeling".

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 ist am 31.5. ab 19 Uhr ein Konzert mit dem Rappe Döll geplant.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 31.5. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Factory: "Forever young – Die große 80`s Party" mit einem zusätzlichen Depeche Mode Floor wird am 31.5. ab 22.30 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 gefeiert.

Boys’n’Beats: Die 2000er stehen am 31.5. ab 23 Uhr bei der "Bad Taste Party" im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, im Fokus.

Geheimclub: Im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 ist am Sonnabend ab 23 Uhr wieder eine Party unter der Überschrift „Never Stop“ geplant. Für die Musik sorgen El Herb, Specific Objects und CC. Fierce auf dem einen Floor, auf dem anderen legt Tom auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Zum "Sonntagsbummms" auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43 sind in der Datsche am 1.6. Steve Bug und Pornbugs zu Gast.

Montego Beachclub: Zur "Sunday Siesta" am 1.6. legen ab 14 Uhr C.H.R.I.S., Christoph Brzenczek und DJango Deephouse und Melo im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 in der Nähe des Adolf-Mittag-See auf.