Magdeburg - Ausgehen in Magdeburg - dafür hat die Magdeburger Volksstimme vier Ideen zusammengetragen. Die Freizeittipps für Montag, den 6. März 2023, bieten Schauspiel, Oscar-Kino, Literatur und eine Ausstellung über einen Schriftsteller. Zu den Tipps für Sonntag, den 5. März 2023, geht es hier.

Waldorfschüler auf den Spuren von Jules Verne

Die Klasse 8B der Freien Waldorfschule Magdeburg hat ein Klassenspiel „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Verne inszeniert. Eine Aufführung finden im Ernst-Bindel-Saal auf dem Schulgelände an der Kroatenwuhne 3 am Montag um 19 Uhr geplant.

"In 80 Tagen um die Welt" ist ein Roman von Jules Verne, der im Jahr 1873 veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von dem exzentrischen englischen Gentleman Phileas Fogg, der eine Wette eingeht, dass er innerhalb von 80 Tagen die Welt umrunden kann. Gemeinsam mit seinem treuen französischen Diener Jean Passepartout begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie durch verschiedene Länder und Kontinente führt. Dabei müssen sie zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen überwinden, wie schlechtes Wetter, politische Unruhen und technische Probleme. Doch trotz aller Schwierigkeiten gibt Phileas Fogg nicht auf und setzt alles daran, seine Wette zu gewinnen und seine Ehre als Gentleman zu bewahren.

Literatur in der Magdeburger Leiterstraße

Die Pfeifferschen Stiftungen ein zu einem „Tag der Buchvorstellungen“ zu den Themen Leben, Sterben, Tod und Trauer für Jung und Alt in die Leiterstraße 2. Termin ist am Montag von 10 bis 16 Uhr. Mitarbeiter des Palliativ- und Hospizzentrums stellen eine bunte Büchervielfalt vor, zudem gibt es ebenso berührende wie spannende Berichte und Vorlesungen zum Nachdenken. Im Anschluss kann man mit den Kollegen ins Gespräch kommen.

Anmeldung unter [email protected] erforderlich.

Oscar-Kino im Magdeburger Moritzhof

Am 12. März 2023 findet die 95. Oscar-Verleihung der Academy Awards in Los Angeles statt. Aus der Vielzahl der nominierten Filme wurden für das Programm auf dem Moritzhof zehn Spielfilme ausgewählt, die in den Bereichen „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Bester internationaler Film“ auf den begehrten Filmpreis hoffen und ihn dann vielleicht auch erhalten haben. In der Programmreihe Oscar®2023 Spezial sind im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz am Montag um 18 Uhr als französisches Original mit deutschem Untertitel „Close“ und um 19 Uhr „Elvis“ in der Originalversion zu sehen. „Elvis“ ist ein Film über Leben und Musik von Elvis Presley im Kontext der über 20 Jahre andauernden komplexen Beziehung zu seinem Manager. In „Close“ geht es um das Erwachsenwerden und die Entfremdung zweier Jungen.

In der Reihe bis 15. März stehen unter anderem Sarah Polleys emotional berührendes Drama „Die Aussprache“, basierend auf dem gleichnamigen Roman der mehrfach preisgekrönten Autorin Miriam Toews oder der in der Rubrik „Bester internationaler Film“ nominierte polnische Film „Eo“ im Spielplan. Zudem stehen im Programm „Die Fabelmans“, „Everything Everywhere All at Once“, „Im Westen nichts Neues“, „The Banshees of Inisherin“, „Top Gun 2: Maverick” und „Triangle of Sadness“. Weitere Informationen und alle Termine auf der Website des Moritzhofs.

Ausstellungen im Magdeburger Literaturhaus

„Still und ohne viel Aufhebens. Der Schriftsteller Robert Seitz“, heißt eine der Ausstellungen, die im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt werden. Geöffnet ist das Literaturhaus Montag bis Freitag außer an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr sowie zu den Abendveranstaltungen.

Robert Seitz, geboren in Magdeburg, war ein Schriftsteller, der sowohl nach Innen als auch nach Außen lauschte und eine merkwürdige Betrachtung von Menschen und Dingen hatte. Obwohl er von seinen Zeitgenossen als ruhig und bescheiden beschrieben wurde, spielte er eine bedeutende Rolle bei der Gründung der Künstlervereinigung „Die Kugel“ 1919 in Magdeburg. Trotz einer nach ihm benannten Straße scheint er im Vergleich zu anderen Gründungsmitgliedern und Mitstreitern der Vereinigung fast vergessen worden zu sein.

Anlässlich seines 130. Geburtstags am 28. September 2021 gibt das Literaturhaus Magdeburg Einblicke in das Leben und Werk des empfindsamen Beobachters anhand von Archivmaterialien. Seitz wurde einem breiteren Publikum durch die vielbeachtete Anthologie "Um uns die Stadt" (1931) bekannt, die er zusammen mit Heinz Zucker herausgab. Besonders bekannt wurde er jedoch durch seine Zusammenarbeit mit namhaften Komponisten wie Paul Hindemith, Paul Dessau und Werner Egk. Die Ausstellung umfasst nicht nur Dokumente, die dieses Schaffen belegen, sondern auch Seitz' eigene Werke sowie Teile seiner Privatbibliothek. Robert Seitz ist ein Schriftsteller, der trotz seines bescheidenen Auftretens und seiner ruhigen Art einen bedeutenden Einfluss auf die Kulturszene seiner Zeit hatte.