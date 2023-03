Magdeburg - Ausgehen in Magdeburg - dafür hat die Magdeburger Volksstimme fünf Ideen zusammengetragen. Die Freizeittipps für Sonntag, den 5. März 2023, bieten Ballett, Kabarett, Kunst und Wissenswertes für Häuslebauer. Wer noch am Sonntagmorgen feiern möchte - auch die Magdeburger Clubs bieten Programm. Und zu den Tipps für Samstag, den 4. März 2023, geht es hier.

„Yes we Sven“ mit Sven Bensmann im Magdeburger Hundertwasserhaus

Sven Bensmann ist mit seinem Programm „Yes we Sven“ in Magdeburg zu erleben. Der Auftritt im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a beginnt am Sonntag um 19 Uhr.

Sven Bensmann ist das charmante Vorzeigedorfkind, das mit seiner vielseitigen Reibeisenstimme und musikalischer Begleitung von Jan Niermann die Grenzen zwischen Stand-up-Comedy und handgemachter Musik verschwimmen lässt. Der Künstler untermauert seine Themen über Disney, Dorf und Dödelwitze mit seiner einzigartigen Perspektive auf die größten Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dabei bleibt er immer nah an seinem Publikum und sorgt für improvisierte Überraschungen. In seiner Fortsetzung der Mega-Erfolgsrubrik „Daily Disney“ textet er die fantasievollsten und beliebtesten Disney-Songs um und münzt sie auf alltägliche Situationen um. Die Witze schlittern haarscharf an der Gürtellinie vorbei. Sven Bensmann - immer witzig, musikalisch anspruchsvoll und verdammt liebevoll, ist der Ankündigung zu entnehmen.

Der Comedian stammt aus Osnabrück. Er war im Fernsehen in der Show „Nightwash“ zu erleben. 2019 erhielt der den Bremer Comedypreis und 2021 den Kleinen Hurz. Daneben ist er bei der Band „Hi! Spencer“, deren Sänger und Songtexter er ist.

Waldorfschüler auf den Spuren von Jules Verne

Die Klasse 8B der Freien Waldorfschule Magdeburg hat ein Klassenspiel „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Verne inszeniert. Aufführungen finden im Ernst-Bindel-Saal auf dem Schulgelände an der Kroatenwuhne 3 am Sonntag um 18 und am Montag um 19 Uhr geplant.

"In 80 Tagen um die Welt" ist ein Roman von Jules Verne, der im Jahr 1873 veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von dem exzentrischen englischen Gentleman Phileas Fogg, der eine Wette eingeht, dass er innerhalb von 80 Tagen die Welt umrunden kann. Gemeinsam mit seinem treuen französischen Diener Jean Passepartout begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie durch verschiedene Länder und Kontinente führt. Dabei müssen sie zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen überwinden, wie schlechtes Wetter, politische Unruhen und technische Probleme. Doch trotz aller Schwierigkeiten gibt Phileas Fogg nicht auf und setzt alles daran, seine Wette zu gewinnen und seine Ehre als Gentleman zu bewahren.

Ballett im Magdeburger Opernhaus

Am Sonntag um 18 Uhr werden im Magdeburger Opernhaus das Ballettstück „Lydia“ von Philippe Kratz mit Musik von Joseph Haydn und anderen sowie das Ballett „Le Sacre du Printemps“ von Edward Clug mit Musik von Igor Strawinsky aufgeführt. Weitere Aufführungen sind für den 31. März und 20. Mai um 19.30 Uhr sowie für den 7. und 30. April um 18 Uhr geplant.

Das Ballett "Le Sacre de Printemps" im Magdeburger Opernhaus. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der Premierenkritik der Volksstimme wurde das moderne Tanzballett „Lydia“ als eine gelungene Verknüpfung aus klassischen Elementen des Pas de deux und neuen Ausdrucksformen mit beeindruckender Präzision beschrieben. „Le Sacre du Printemps“ inszenierte Clug anlässlich des 100. Jahrestages der Uraufführung in Paris.

Zur Premiere hatte die Volksstimme ein Interview mit Philippe Kratz, den Choreografen von „Lydia“, geführt.

Landesbauausstellung Sachsen-Anhalt in den Messehallen Magdeburg

Rund 80 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren am Wochenende auf rund 7000 Quadratmetern in den Hallen 1 und 2 sowie der Freifläche der Messe Magdeburg an der Tessenowstraße 9 ihre Produkte und Dienstleistungen. Besucher finden auf der Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt 2023 Informationen rund ums Bauen. „Vom Planen und Finanzieren, Neu- und Umbau, Sanieren, Modernisieren und Wohnen sowie den verschiedensten handwerklichen Schwerpunkten spannt sich der Bogen über die Anwendung regenerativer Energien, Energieeinsparungen im Allgemeinen bis hin zu Fertig- und Massivhausanbietern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und neuen Ideen für den Innenausbau“, heißt es in einer Ankündigung. Die Messe ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mittelpunkt des Rahmenprogramms ist das Holzforum. Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern erfährt der Besucher viel über den universalen Baustoff. Das ist das Bühnenprogramm am Sonntag:

11 Uhr: Udi-Dämmsysteme: Schimmelfrei dämmen mit natürlicher Holzfaser

11.45 Uhr: JM ProjekInvest: Photovoltaik- Kompaktanlagen für zu Hause

12.30 Uhr: Tombola – Verlosung von Sachpreisen

13.15 Uhr: Städtische Werke Magdeburg: Wann lohnt sich die Wärmepumpe?

14.15 Uhr: Westbo: Gusseisenöfen aus Schweden

15.15 Uhr: Holz ist mehr! Vortrag und Interview mit Wilhelm Unnerstall (Holzforum)

16 Uhr: Tombola – Verlosung von Sachpreisen

Neue Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg

Am Sonntag wird um 15 Uhr die Ausstellung „Monika Huber. Archiv Einsdreissig“ im Kunstmuseum Magdeburg eröffnet. Zur Vernissage sprechen Annegret Laabs, Direktorin des Kunstmuseums, und Dana Bulic, wissenschaftliche Volontärin. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Carlos Martinez am Kontrabass.

Die neue Sonderausstellung läuft bis zum 25. Juni und zeigt die Arbeit der Künstlerin Monika Huber. Die Künstlerin schreibt: „Seit Ende 2010 fotografiere ich täglich Nachrichtenbilder mit dem Schwerpunkt Protest, Aufruhr, Krieg und Gewalt und speichere diese digital im Bildarchiv Einsdreissig. Dieses umfasst aktuell circa 37.000 Fotografien. Aus diesem Fundus habe ich circa 600 Bilder ausgewählt, überarbeite diese mit den Mitteln der Malerei, Zeichnung und Schnitttechnik zu hybriden Fotografien und transformiere sie in Videos. “

Geöffnet ist das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 mit der Ausstellung Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen im Frühjahr von 10 bis 18 Uhr.