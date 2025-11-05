Es wird lang, es wird kontrovers: Magdeburgs Stadtrat muss am 6. November über Millionenprojekte, Sparpläne und umstrittene Projekte entscheiden. Manch Beschluss birgt Zündstoff.

47 Beschlüsse von Brücken bis Intel: Was Magdeburgs Stadtrat nun entscheiden muss

Die Ringbrücke Albert-Vater-Straße, die mit Netzen vor bröckelnden Steinen geschützt wird, beschäftigt den Magdeburger Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 6. November.

Magdeburg. - Marode Ringbrücken, zu langsamer Nahverkehr, Hochwasserschutz: Der Magdeburger Stadtrat muss bei seiner Sitzung am Donnerstag, 6. November, viele wichtige Entscheidungen treffen. Und das in einer Marathonsitzung, die es nicht nur aufgrund der Vielzahl an Themen in sich hat.