weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Marathonsitzung am 6. November: 47 Beschlüsse von Brücken bis Intel: Was Magdeburgs Stadtrat nun entscheiden muss

Marathonsitzung am 6. November 47 Beschlüsse von Brücken bis Intel: Was Magdeburgs Stadtrat nun entscheiden muss

Es wird lang, es wird kontrovers: Magdeburgs Stadtrat muss am 6. November über Millionenprojekte, Sparpläne und umstrittene Projekte entscheiden. Manch Beschluss birgt Zündstoff.

Von Sabine Lindenau 05.11.2025, 17:00
Die Ringbrücke Albert-Vater-Straße, die mit Netzen vor bröckelnden Steinen geschützt wird, beschäftigt den Magdeburger Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 6. November.
Die Ringbrücke Albert-Vater-Straße, die mit Netzen vor bröckelnden Steinen geschützt wird, beschäftigt den Magdeburger Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 6. November. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Marode Ringbrücken, zu langsamer Nahverkehr, Hochwasserschutz: Der Magdeburger Stadtrat muss bei seiner Sitzung am Donnerstag, 6. November, viele wichtige Entscheidungen treffen. Und das in einer Marathonsitzung, die es nicht nur aufgrund der Vielzahl an Themen in sich hat.