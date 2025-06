50 Jahre Kultkneipe in Magdeburg Fotos vom Bau der Texas-Kiste 1974: Erkennen Sie jemanden?

Die Gaststätte Texas-Kiste in Magdeburg-Nordwest wird 50 Jahre alt. Ein Blick in die Geschichte und auf alte Foto zeigt, wie die Kneipe früher hieß und welche Veränderungen es immer wieder gab. Auch prominente Gesichter waren schon in der Texas-Kiste.